PROEN รับเงิน 833 ล้าน “ซีชอร์” ตามนัดชำระค่าโครงการดาต้าเซ็นเตอร์

PROEN มีเฮรับเงินกว่า 833 ล้าน “ซีชอร์” ตามนัดชำระค่าโครงการ OTT DC บุ๊กเป็นรายได้ทันทีในไตรมาส 4/2567 ส่วนศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้แบรนด์ “Edgnex Data Centers by DAMAC” พร้อมเปิดให้บริการตามแผน โดยเฟสแรกเริ่มเดือน ก.พ. ปีหน้า ปลื้มมีลูกค้าจองสัญญาใช้บริการล้น เดินหน้าขยายพื้นที่บริการเพิ่มอีก 15 เมกะวัตต์ โฟกัสลูกค้าต่างประเทศกลุ่ม AIนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้ให้บริการ Cloud และ Data Center ครบวงจรชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับเงินจากการจําหน่ายสินทรัพย์โครงการศูนย์บริการข้อมูล (DataCenter) ภายใต้ชื่อโครงการ OTT DC จากบริษัท ซีชอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์คลาวด์ เซอร์วิส เซส จํากัด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจำนวน 833.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะบันทึกเป็นรายได้ในไตรมาส 4/2567ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) ภายใต้ชื่อโครงการ OTT DC ของบริษัท ให้แก่บริษัท ซีชอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มูลค่ารวมไม่เกิน 833.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนายกิตติพันธ์ กล่าวว่า ศูนย์บริการข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์โครงการ OTT DC ที่บริหารจัดการโดยบริษัท ซีชอร์ฯ อยู่ภายใต้แบรนด์ Edgnex Data Centers by DAMAC ตั้งอยู่บนพื้นที่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ถนนพระราม 9-ศรีนครินทร์ มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,700 ล้านบาท กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 เฟสๆ ละ 1.67 เมกะวัตต์ โดยเฟสแรกคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 ส่วนเฟส 2 เฟส 3 จะเปิดให้บริการประมาณกลางปี 2568 และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2568“ฐานลูกค้าหลักของ Edgnex Data Centers by DAMAC ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศและโฟกัสดาต้าเซ็นเตอร์ที่สนับสนุนด้าน AI ล่าสุดมีการจองสัญญาเพื่อขอใช้บริการมากกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ ทำให้ทางกลุ่มเตรียมแผนขยายการลงทุนในเฟสถัดไปอีก 15 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ติดกัน (พระราม 9)” นายกิตติพันธ์ กล่าวสำหรับศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้ชื่อ Edgnex Data Centers by DAMAC บริหารจัดการโดยบริษัท ซีซอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (JV) ระหว่างกลุ่มบริษัท DAMAC Group ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกถือหุ้นสัดส่วน 70% ร่วมกับบริษัทโปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้ให้บริการ Cloudและ Data Center ครบวงจรชั้นนำของประเทศ ถือหุ้นในสัดส่วน 30%