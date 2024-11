TOP ออกโรงยันความโปร่งใสโครงการ CFP หลังถูกผู้ถือหุ้นยื่นร้อง DSI-ก.ล.ต.สอบ

บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ชี้แจงกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ระบุว่า นายชัชนัย ปานเพชร ผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทว่า อาจมีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่TOP ระบุว่า โครงการพลังงานสะอาด หรือ CFP เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการกลั่นน้ำมันของบริษัท และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ ซึ่งบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของโครงการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 99.91%ขณะที่ความล่าช้าของโครงการเกิดจากปัจจัยภายนอก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องเจรจาแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมกับผู้รับเหมาหลัก คือ The Consortium of PSS Netherlands B.V. (Offshore Contractor) และ Unincorporated Joint Venture of Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (เดิมชื่อ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.), Petrofac South East Asia Pte. Ltd. และ Saipem Singapore Pte. Ltd. (Onshore Contractor) เรียกรวมกันว่า UJV -Samsung, Petrofac และSaipem รวมถึงประเด็นที่ผู้รับเหมาช่วงบางรายได้ยุติการปฏิบัติงานเนื่องจาก UJ V -Samsung, Petrofac และ Saipem ไม่ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาช่วงอย่างไรก็ดี แม้จะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการโครงการอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านการเจรจาสัญญาการควบคุมต้นทุนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด