ห่วง ESG Rating สะเทือน หลังมีข่าว PTT-OR ถูก DSI สอบธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซลผิดปกติ

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมิน กรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และพิจารณาข้อร้องเรียนผู้บริหาร PTT และ OR กรณีธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซลระหว่าง OR และ GGC ว่าราคาซื้อขายไม่เป็นไปตามราคาอ้างอิงของ สนพ.ตลอดจนระบุว่าเครือข่าวตัวแทนผู้บริโภคเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน TOP กรณีลงทุนโครงการ CFP และการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการโดยระบุว่า หากกรณี DSI ระบุว่ามีความผิดจริง อาจส่งผลกระทบต่อ ESG Rating และเกณฑ์คำนวณในดัชนี SET ESG Index ของ OR ,TOP ,PTT และ PTTGC ซึ่งจะมีผลต่อเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน Passive ESG (กองทุน Active และต่างประเทศคาดมีการพิจารณา ESG Rating ภายใน) ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยต้องติดตาม ระยะสั้นอาจเป็น Overhang ต่อหุ้นอย่างไรก็ดีประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวเดิมตั้งแต่ปี 66อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ไปร้องเรียนว่าผู้บริหาร OR สั่งให้ GGC ลดราคาไบโอดีเซล ซึ่งไม่ได้เป็นการเจรจาการค้าแบบปกติทั่วไป ท าให้ราคาซื้อขายไบโอดีเซลระหว่าง OR กับ GGC ไม่เป็นไปตามราคาอ้างอิงของสนพ. (ต่ำกว่าราคาที่สนพ.ประกาศ) ทำให้ GGC เกิดความเสียหายทั้งนี้มองว่าประเด็นดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ PTT PTTGC โดยตรง ทั้ง 2 บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของ OR GGCบริษัทฯ แจ้งว่ากระบวนการซื้อขายไบโอดีเซลใช้วิธีประมูล มีความโปร่งใส ขณะที่ปัจจุบันเรายังไม่เห็นข้อสรุปผลพิจารณาอย่างเป็นทางการจาก DSI รวมทั้งคาดประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับประเด็นของ TOP ยังต้องติดตามผลสอบสวนต่อไป แต่ที่ผ่านมา TOP มีการศึกษาศักยภาพ ความคุ้มค่าลงทุนโครงการตามมาตรฐาน คัดเลือกผู้รับเหมาโครงการด้วยวิธีการประมูล และมีการตรวจสอบศักยภาพการท างานของผู้รับเหมาตามหลักสากลโดยปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 97% โดย TOP ช าระค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาไปแล้ว 86% ของมูลค่าลงทุน 5,375 ล้านเหรียญฯ หรือราว 1.5 –1.6แสนล้านบาททั้งนี้ นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ประสานและสอบถามไปยัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แล้ว กรณีถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบการธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซลผิดปกติไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (27 พ.ย.67)ทั้งนี้ยอมรับว่าทั้ง 2 บริษัทดังกล่างยังไม่ได้ตอบกลับมา ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯยังคงต้องรอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดออกมาก่อน รวมถึงทาง DSI ก็ยังไม่ได้มีการขอข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ