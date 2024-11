ไทยพาณิชย์เปิดกลยุทธ์ปี68-เร่งลด Cost-เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

เปิดเผยว่า แผนงานของธนาคารใน 3 ปีข้างหน้า(ปี 2568-2570) ยังคงเป้าหมายเดิมคือการเป็น Digital Bank with Human Touch ในกลยุทธ์การเลือกกลุ่มเป้าหมายการทำธุรกิจที่ชัดเจน ,การให้บริการลูกค้าให้เท่ากับมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มลูกค้าที่เราเลือก อาทิ หากเป็นลูกค้ากลุ่มเวลธ์ก็อาจจะ Human ให้บริการมากกว่ากลุ่มเอสเอ็มอี หรือรายย่อยที่จะใช้ Digital เข้ามาให้มากที่สุด เป็นต้น และการนำเทคโนโลยี- AI เข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลให้กับบุคลากรและระบบต่างๆของธนาคารเพิ่มขึ้น"ในปีหน้ายังเป็นปีที่ท้าทาย มีความกังวลในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์-สงครามการค้าที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างในด้านการสร้างรายได้ ขณะที่มาตรการแก้หนี้เป็นการลดภาระหนี้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการสร้างรายได้ ดังนั้น ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อหรือการดำเนินธุรกิจก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังอยู่"พร้อมกันนั้น ธนาคารยังคงมุ่งรักษาผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ให้อยู่ในระดับสองหลักต่อเนื่อง รวมถึงตั้งเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งด้าน Wealth Wallet Share ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ดิจิทัลแตะ 25%ของรายได้รวมในปี 2568 จากสิ้นปีนี้ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 15% และเดินหน้าปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ 150,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 130,000-140,000 ล้านบาท"ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารที่มี ROE และ SME สูงเป็นอันดับหหนึ่งของอุตสาหกรรม และเราพยายามที่จะรักษาระดับที่หนึ่งเอาไว้ให้ แล้วเราก็พยายามที่ผลักดันอีก 2 กลุ่ม คือ Wealth และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจและความผูกพันกับแบรนด์ของผู้บริโภค (NPS Score) ให้ขึ้นสู่อันดับ 1 เช่นกัน"สำหรับในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ธนาคารยังคงรักษาการเติบโตของกำไรได้ต่อเนื่องที่ระดับกว่า 38,000 ล้านบาท เติบโต 5% เมิ่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง(Wealth Management) เติบโตสูง โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายเฉพาะประกันผ่านธนาคาร(แบงก์แอสชัวรันส์) และกองทุนรวม ถึง 19% จึงมั่นใจสิ้นปีนี้ รายได้จากธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตได้สูงถึง 20%สำหรับการให้ใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank)นั้น นายกฤษณ์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีการเตรียมพร้อมตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยในกลุ่มลูกค้ารายเล็ก และใช้พนักงานบริการลูกค้าที่คุณค่าทางเศรษฐกิจมาก รวมถึงการบริหารจัดการ Cost to Income ให้อยู่ในระดับต่ำลงให้ใกล้เคียงกับ Cost to Income เฉลี่ยของ Virtual Bank ที่ระดับประมาณ 30%ให้มากที่สุด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาและมีความยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากในระยะต่อไปธนาคารยังต้องมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการระบยปฏิบัติงานหลัก (Core Banking System) ,ระบบAI, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงระบบคลาวด์ตามแผนของบริษัทแม่ เป็นต้น"การมาของ Virtual Bank นั้น เรามองว่าปัจจุบัน 90%Virtual Bank ยังขาดทุน และในสภาวะที่หนี้ครัวเรือนของไทยสูงขนาดนี้ 89% ถ้ารวมนอกระบบกว่า 100% ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงการเพิ่มรายได้ แล้ววัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง Virtual Bank ขึ้นมาก็เพื่อรองรับกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อนั้นจะสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ขนาดไหน เช่นเดียวกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)จะซีเรียสกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังกล่าวขนาดไหน หากไม่ซีเรียสการแข่งขันก็จะขยับเข้ามาใกล้ธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเร็วขึ้น แต่ถ้าซีเรียสเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราเองก็เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง"