ตลท.ประสาน PTT-OR แจงกรณี DSI สอบปมซื้อขายไบโอดีเซลผิดปกติ

น.ส.ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ทำหนังสือไปยัง บมจ.ปตท. หรือ PTT และ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI) เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI อยู่ระหว่างสอบสวนข้อกล่าวหาผู้บริหาร PTT และ OR ว่าได้ทำธุรกรรมการซื้อขายไบโอดีเซล B100 กับบริษัทในเครืออย่างผิดปกติ อยางไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากทั้ง 3 หน่วยงานที่กล่าวมานั้นขณะที่การสอบสวนกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายสยามราช ผ่องสกุล ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นของ PTT บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล หรือ GGC และ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTTGC ยื่นคำร้องต่อดีเอสไอตั้งแต่ปี 66 ขอให้สืบสวนว่า OR ได้สั่งให้ GGC ขาย B100 ราคาต่ำกว่าราคาแนะนำให้รับซื้อ ของสำนักงานโยบายบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทำให้ GGC ขายในราคาขาดทุน เป็นการผ่องถ่ายกำไรของ GGC มายัง OR ซึ่งทั้ง 2 บริษัทอยู่ในเครือของ PTTทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดในลักษณะการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันของบริษัทในเครือ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 281/2 มาครา 307 และ มาตรา 311 และเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343