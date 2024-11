ลลิลฯจัดโปรรับสิ้นปี“ลด! อลัง ปัง ส่งท้ายปี” สูงสุด 3 แสน ถึง 31 ธ.ค. นี้

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN)

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ จัดโปรโมชันพิเศษมอบความคุ้มโค้งสุดท้ายปี 2567 แบบยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ด้วยแคมเปญ “ลด! อลัง ปัง ส่งท้ายปี” ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาท โปรที่คนอยากมีบ้านห้ามพลาด เพราะลลิล พร็อพเพอร์ตี้ รวมบ้านคุณภาพทั้งบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม และบ้านแนวคิดใหม่ทำเลศักยภาพทั้ง 4 มุมเมืองรอบกรุงเทพฯ จากแบรนด์ต่างๆประกอบด้วย บ้านลลิล Beyond Luxury of Living สง่างามเหนือระดับ บนอาณาจักรส่วนตัว ด้วยบ้านคุณภาพ ดีไซน์สไตล์ฝรั่งเศส, แลนซีโอ Perfection of Living ความสมบูรณ์แบบที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบเพื่อทุกคนในครอบครัว, ไลโอ Happiness of Living ความสุขที่ลงตัว กับทุกความต้องการของการใช้ชีวิต และลลิล กรีนวิลล์ บ้านเดี่ยวหรู ปราณีตทุกรายละเอียดพร้อมฟังก์ชันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อันทันสมัยภายใต้สังคมมีระดับ ที่มีราคาให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก คัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Green Living Standard เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยอีกขั้นสู่สังคมที่ยั่งยืนเฉพาะผู้ที่จองบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธันวาคม 2567 รับทันทีข้อเสนอพิเศษแคมเปญ “ลด! อลัง ปัง ส่งท้ายปี” “ส่วนลดมูลค่าสูงสุด 300,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)