เดอะ ปาร์ค เปิดงาน CHILL AT THE PARQ 2025 เทศกาลกิน ดื่ม ชอป ประจำปี

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) เปิดงาน CHILL AT THE PARQ 2025 เทศกาลกิน ดื่ม ชอปประจำปี ที่ได้เนรมิตรบรรยากาศคริสต์มาสในเดอะ ปาร์ค ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Stars of Joy” พิเศษสุดกับการต้อนรับสมาชิกสี่ขาให้ได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันในปีนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมมากมาย สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตสุดชิล โดย Chang Live Park พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย พร้อมดนตรีสด และดีเจการันตีความสนุกจากร้านชงเจริญ โอสด พร้อมบูทอาหารและเครื่องดื่มมากมายในบรรยากาศสุดชิล พลาดไม่ได้กับ Winter Market โดย HBD Event ที่จัดมุมนั่งชิลพิเศษให้พาสัตว์เลี้ยงมาร่วมสังสรรค์ได้ พร้อมเวิร์กชอปคริสต์มาสและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เติมเต็มความสุข รอยยิ้ม ให้ทุกคนส่งต่อพลังงานดีๆ ต่อกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.67