"วัน แบงค็อก" จับมือ 5 ธนาคารใหญ่ ปล่อยสินเชื่อสีเขียว 50,000 ล้าน สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์

"วัน แบงค็อก" โครงการอภิมหาโปรเจกต์ 1.2 หมื่นล้านบาท ประกาศลงนามสัญญาสินเชื่อสีเขียวระยะยาว เพื่อพัฒนาโครงการมูลค่า 5 หมื่นลบ. ร่วมกับ 5 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นที่ภาคการเงินมีต่อศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในระยะยาว หนุนศักยภาพกลุ่มอาคารสำนักงานสีเขียวคุณภาพสูง ที่ความต้องการของตลาดเติบโต กลุ่มธุรกิจรีเทล ที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ ตลอดจนธุรกิจโรงแรม

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ 5 สถาบันการเงินชั้นนำของไทย ประกอบด้วยร่วมกันให้สินเชื่อสีเขียวซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินโครงการ วัน แบงค็อก แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ มูลค่าการลงทุน 120,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อสีเขียว หรือ Green Loan คือสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการฯที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง วัน แบงค็อก ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวด้วยแนวคิดของโครงการที่สอดคล้องกับหลักความยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า “การลงนามในสัญญาสินเชื่อสีเขียวครั้งสำคัญนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 5 แห่งมีต่อศักยภาพอันโดดเด่นของ วัน แบงค็อก ในฐานะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์ครบวงจรซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวแล้ว ยังเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทีซีซี แอสเซ็ทส์ และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในฐานะผู้ถือหุ้น ในการนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน และสังคม ซึ่งมีบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงการในระยะต่าง ๆ ตามแผนการที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการให้การสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ภาคการเงินมีต่อศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาคารสำนักงานสีเขียวคุณภาพสูงที่มีความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจรีเทล ที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ ตลอดจนธุรกิจโรงแรมที่ได้รับปัจจัยส่งเสริมจากการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง วัน แบงค็อก มีศักยภาพรองรับการเติบโตดังกล่าว ด้วยการเป็นโครงการต้นแบบกรีนสมาร์ทซิตี้ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยล่าสุด เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับแพลตตินัม รวมถึง มาตรฐาน WiredScore และ SmartScore ในระดับแพลตตินัมเช่นเดียวกัน ทั้งยังมุ่งสู่การรับรองโดยมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการวัน แบงค็อก เริ่มเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย พื้นที่รีเทล Parade และ The Storeys รวมถึง One Bangkok Forum ศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลก และ POST 1928 ที่จะเปิดให้บริการในเฟสถัดไป ด้านอาคารสำนักงานระดับพรีเมียม ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 2 อาคาร ได้แก่ Tower 3 และ Tower 4 โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย และจะยังมีอีก 3 อาคารที่เตรียมเปิดในเฟสถัดไป โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่และไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ที่พร้อมเปิดในเดือนธันวาคม 2567 โรงแรมแอนดาซ วัน แบงค็อก ซึ่งพร้อมเปิดในปี 2568 รวมถึง เฟรเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ ที่คาดว่าจะเปิดในปี 2569 โดยจะมีอีก 2 โรงแรมที่จะเปิดในเฟสถัดไป อาคารที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่จำนวน 3 อาคาร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยังมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งรวมกว่า 50 ไร่ รวมถึงโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตในทุกมิติ.