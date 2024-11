TRITN แจงลงทุน “The Haven” Leisure and Entertainment เพื่อกระจายความเสี่ยง

ไทรทัน โฮลดิ้งแจงลงทุน “The Haven” Leisure and Entertainment เพื่อกระจายความเสี่ยง ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 20.4% ต่อปี Pay back 5 ปี เผยเข้าครองที่ดินในเขต EEC ด้วยงบ 1.4 พันล้านบาท ขณะมูลค่าประเมินสูงถึง 1.9 พันล้านบาท

ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่าและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โครงการ The Haven คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนภายใน (IRR) เฉลี่ย 20.4% ต่อปี และคืนทุนภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเริ่มดำเนินงานในปี 2571 นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ชี้แจงการลงทุนในโครงการ “The Haven” โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านไร่โฮลดิ้ง) (รายการ EBT) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด (บ้านไร่) ครอบครองที่ดิน 732 ไร่ มูลค่าประเมิน 1.9 พันล้านบาท (ราคาประเมิน)โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,769,230,767 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,399,999,999.71 บาท ให้แก่บ้านไร่โฮลดิ้งซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) (รายการ PP) จุดน่าสนใจคือพื้นที่บ้านไร่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย TRITN ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยง ลุยในธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ของบริษัท ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ lecture and Entertainment โดยที่จะมีการสร้างความแตกต่างให้โครงการ มุ่งเน้นไปทางด้าน Standability และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโครงการ “The Haven” บริษัท TRITN มีแผนที่จะพัฒนาและดำเนินให้บ้านไร่เป็นโครงการ “The Haven” หรือโครงการเพื่อการพักผ่อนและการนันทนาการ (Leisure and Entertainment) อย่างครบครับบนพื้นที่ EEC ด้วยคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการมีหลากหลายธุรกิจ ลดการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจงานก่อสร้างและธุรกิจพลังงาน อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจดังกล่าว และคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาโครงการดังกล่าวประมาณ 3 ปีก่อนที่จะสามารถเปิดรับผู้เข้าชมได้หรือประมาณต้นปี 2571โครงการ Phase 1 บริษัทจะลงทุน 890 ล้านบาท ตามข้อชี้แจ้งและบริษัทมีโอกาสที่จะใช้ที่ดิน มูลค่า 1.9 พันบาท ตามราคาประเมินวางเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน หากแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีหาเงินทุนในแบบเดียวด้วยบริษัทยังเล็งเห็นอีกหลายทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งปัจจุบันอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.94 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะเปลี่ยนเป็น 0.70 เท่า ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายการ PP จำนวน 1,399,999,999.71 บาท และหากมีการกู้ยืมเงินครบ จำนวนจะเปลี่ยนแปลงเป็น 1.10 เท่า และภายหลังการเพิ่มทุนตามรายการ PP ทั้งนี้โครงการที่ผ่านการวิจัยและการวางแผนอย่างรอบคอบบริษัทได้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับโครงการมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี โดยบริษัททำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระ (FA และ IFA) รวมถึง Mandai Global Pte. Ltd. (หน่วยงานภายใต้ Temasek Holdings ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์ระดับโลกในการพัฒนาโครงการแนวอนุรักษ์ เช่น Singapore Zoo และ Bird Paradise) และบริษัทออกแบบชั้นนำในประเทศไทยและใช้ทีมประเมินการลงทุนก่อสร้างที่บริษัท TRITN มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วจัดทำแผนและออกแบบโครงการร่วมกัน วางงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาโครงการไว้ไม่เกิน 890 ล้านบาท โดยใช้ราคาบัญชีกลางเป็นตัวกำหนด และได้มีการตั้งค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency) ไว้แล้วจำนวน 73 ล้านบาททั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน และคำนึงถึงมาตรา (1) หลักเกณฑ์เรื่องรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ MT”) (2) หลักเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (3) หลักเกณฑ์เรื่องเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ (4) หลักเกณฑ์เรื่องการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการ EBT ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่ประกาศ MT กำหนดแล้วเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต และสร้างความมั่นคงให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าโครงการ The Haven เป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง และมีลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงแตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอันเพียงพอเพื่อศึกษาและพิจารณาการลงทุนโครงการ The Havenทั้งนี้ บริษัทมีความคาดหวังในระยะยาว