RICHY จัดแคมเปญปลุกกำลังซื้อส่งท้ายปี 67

โดยมีประมาณการที่ 4-9% ต่อปี

โปรโมชัน “RICHY จัดโปรฯ หมดแม็ก โค้งสุดท้ายปลายปี” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@: https://bit.ly/4brLjhZ หรือ website: https://bit.ly/49E15Vt หรือโทร.1343

นาฝ ส.พิชญา ตันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมส่งมอบความสุดส่งท้ายปีด้วยโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และพร้อมเข้าอยู่ทันที ภายใต้แคมเปญ “RICHY จัดโปรฯ หมดแม็ก โค้งสุดท้ายปลายปี” โดยมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30% สำหรับทุกโครงการ ในราคาเริ่มต้น 1.99-19.5 ล้านบาท* พร้อมของแถมมูลค่ารวมกว่า 23 ล้านบาท เช่น ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* ฟรีเฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ไฟฟ้า* และฟรีค่าส่วนกลางนานถึง 3 ปีสำหรับโปรโมชันดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ต้องการบ้านและคอนโดฯ คุณภาพระดับลักชัวรี พร้อมข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่าน IP Program ซึ่งเป็นการลงทุนคอนโดฯ แบบถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด โดยมี 5 โครงการคุณภาพ ได้แก่ The Rich เพลินจิต-นานา The Rich สาทร-ตากสิน The Rich พระราม 9-ศรีนครินทร์ The 8 Collection Luxury Residence และ Rich Park เทอมินอล@พหลโยธิน 59 ซึ่งโครงการเหล่านี้มาพร้อมกับการบริหารจัดการผู้เช่าโดย RICHYพร้อมการันตีผลตอบแทนค่าเช่า 6-7% ในช่วง 3 ปีแรก และปีที่ 4-9 คิดตามผลประกอบการ"บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโดฯ ในทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงท้ายปีนี้ที่เรานำเสนอแคมเปญสุดคุ้ม เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นยอดขายในทุกโครงการ ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ซึ่งเรามั่นใจว่ากลยุทธ์ทางการตลาดนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ธุรกิจเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้" น.ส.พิชญา กล่าว