รัฐบาลพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมดึงดูดลงทุนจากต่างชาติ เดินหน้าไทยสู่ ศก.สีเขียว

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ Net Zero and the Challenges of The New Global Economy" ว่า ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และดินถล่ม ซึ่งทั้งหมดมนุษย์เป็นผู้สร้าง โดยหลักๆ เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกลายเป็นประเด็นของการตกลงร่วมกันกับนานาประเทศ ที่จะหาวิธีที่ไม่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ การดำเนินการได้มีการวางแผนร่วมกันกับหลายประเทศทั่วโลกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้พันธสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อย 30%รองนายกฯ และ รมว.คลัง กล่าวว่า จากการประเมินในเบื้องต้น ไทยอาจยังไม่ได้ตระหนักถึงข้อมูลตรงนี้มากนัก สะท้อนจากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันที่ยังคงใกล้เคียงกับในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงล้าหลังจากเป้าหมายเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่วางไว้"ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ โดยต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถเดินไปสู่จุดหมายได้ และรัฐบาลยินดีที่จะสร้างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามพันธสัญญา" นายพิชัย กล่าวนายพิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว และพลังงานสีเขียวมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะสร้างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องคาร์บอนเครดิต ที่จะเป็นตัวสะท้อนสำคัญ และจะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความยั่งยืน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะที่ประเทศในแถบยุโรป ได้เริ่มเดินหน้ามาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Carbon leakage ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยที่ภาคธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวขณะเดียวกัน รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ ที่ตอบสนองและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งข้อได้เปรียบของไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค พื้นที่ของประเทศไทยที่มีจำนวนมาก รวมถึงนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ ส่งผลให้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากทั้งสหรัฐ ยุโรป และจีน ได้ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง"รัฐบาลได้พยายามเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของโลกในปัจจุบัน สะท้อนจากยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 9 เดือนของปี 67 อยู่ที่ 7.2 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี" นายพิชัย กล่าวทั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติยังมีความต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ที่ดินที่มีการพัฒนาแล้ว และราคาไม่แพง 2.พลังงานไฟฟ้าสีเขียว และ 3.แรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ โดยยืนยันว่ารัฐบาลยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนนายพิชัย มองว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น คือ การที่คนไทยตระหนักว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องใกล้ตัว และในภาคธุรกิจเอง หากเร่งดำเนินการจะไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น"สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจ คือ อะไรเป็นปัญหา อยากให้มองปัญหาเป็นความท้าทายมากกว่า และอะไรที่เป็นโอกาส ซึ่งวันนี้ยังมีปัญหา ก็แก้ไขปัญหาไปก่อน" รองนายกฯ และรมว.คลัง ระบุ