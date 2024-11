'ซีคอน'แตกไลน์รุกสร้างบ้านเจาะขรก. เปิด 6 แบบใหม่ ชู "ราคาสุดคุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ"

ซีคอน เผย 3 ไตรมาสแรกยังเดินตามเป้ากวาดจองสร้างบ้านกว่า 1,060 ล้านบาท ล่าสุดขยายไลน์ เปิด New Business ใหม่ ส่ง 6 แบบบ้าน Your Home Series เจาะกลุ่มข้าราชการไทย ด้วยเงื่อนไข “ราคาสุดคุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ” บ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว เริ่มต้น 1.399 ล้าน ดอกเบี้ย 2.50% ผ่อนต่ำ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน หวังปั๊มยอดส่งท้ายปี ดันเป้ารวมแตะ 1,200 ล้านได้ ห่วงปัจจัยเสี่ยงปี 68 ค่าแรง สงคราม

"ข้าราชการเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อประชาชนมานาน แม้รายได้ที่มีอาจไม่สูงมาก แต่ก็มีความฝันอยากมีบ้านของตนเอง อีกทั้งข้าราชการไทย มีข้อได้เปรียบในเรื่องของดอกเบี้ยที่ได้รับในอัตราพิเศษ ซีคอน จึงมองเห็นโอกาสในการเจาะข้าราชการไทย ให้ฝันในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นจริง ด้วยการนำเสนอแบบบ้าน Your Home Series (Your Home : Your Family) เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในปัจจุบัน"นายมนู กล่าว

Your Home Series (Your Home : Your Family)

ซีคอน ยังแบ็กล็อกที่จองไว้ประมาณ 120 หลัง ราว 1,000 ล้านบาท ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงที่เขาใหญ่ ชลบุรี และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านให้ลูกค้ากว่า 300 หลัง เฉลี่ยหลังละ 6 ล้านกว่าบาท รวมมูลค่างาน 2,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน จำกัด ผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านคุณภาพ เปิดเผย ภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจของซีคอนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 นั้น ใกล้เคียงกับผลการดำเนินธุรกิจช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมียอดจองประมาณ 1,060 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยบวกของการเปิดตัวแบบบ้าน Greenery Series เมื่อช่วงต้นปี ที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จนสามารถสร้างกระแสตอบรับที่ดีและสร้างยอดขายได้สูงถึง 100 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ทั้งยังคงครองความนิยมมาถึงปัจจุบันโดยในส่วนโรงงานผลิตชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป(SEACON Precast Factory) นั้น ในปี 2567 สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างดี เพราะมีการดำเนินการผลิตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีลูกค้าภายนอกอีกหลายรายที่สั่งผลิตชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โกดัง และงานโครงการ รวมตลอด 3 ไตรมาส มีรายได้รวมประมาณ 100 ล้านบาท จากการผลิตชิ้นส่วน จำนวน 20,000 ชิ้นโดยประมาณในช่วงปลายปี 2567 ซีคอน ได้เดินหน้ารุกตลาดอีกครั้ง ด้วยเปิด New Business ใหม่ ผ่านการพัฒนาแคมเปญพิเศษ สานฝันข้าราชการไทย ที่ต้องการสร้างบ้านกับซีคอน โดยกลุ่มข้าราชการไทยถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก ที่ให้ความไว้วางใจสร้างบ้านกับซีคอนมากว่า 60 ปี ซีคอน จึงอยากสานฝันในเรื่องของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของทุกคน และใช้งบประมาณไม่มากสำหรับการสร้างบ้าน 1 หลัง ซีคอนจึงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มข้าราชการให้มีบ้านตามที่มุ่งหวัง ในปัจจุบันข้าราชการไทยมีประมาณ 1.785 ล้านคนทั้งนี้ แบบบ้านมีให้เลือกรวม 6 แบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยวขนาดชั้นเดียว จำนวน 2 แบบ รองรับขนาดที่ดิน 36 ตารางวา(ตร.วา) พื้นที่ 65 ตารางเมตร (ตร.ม.) ราคาเริ่มต้นที่ 1.399 ล้านบาท และหลังขนาดที่ดิน 59 ตร.วา พื้นที่ 36 ตร.ม. ราคา 2.29 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 แบบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาร 6 เดือน (ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือปรับแบบ)นอกจากนี้ ซีคอน ได้จัดโปรโมชันสุดคุ้มกับราคาช่วงเปิดตัวด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.50% จำนวนจำกัด (หรือผ่อนเพียงเดือนละ 3,000-4,000 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.67 ถึง 28 ก.พ.68 เท่านั้น ส่วนถ้าเป็นลูกค้าทั่วไป ก็สามารถมาใช้บริการได้ เพียงแต่จะแตกต่างกันที่อัตราดอกเบี้ย"การขยายไลน์ธุรกิจใหม่ มาเจาะกลุ่มข้าราชการในการสร้างบ้าน ถือเป็น 6 แบบบ้านใหม่ เป็นแฟล็กชิปในการสร้างโอกาสกับกลุ่มข้าราชการ เนื่องจากสถาบันการเงินให้ความเชื่อมั่น และเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้ การเปิดตัวแบบบ้านไปเลย เป็นการช่วยปิดจุดเสี่ยงไปได้อีกทางหนึ่ง เร่งรัดการตัดสินใจข้าราชการ เพราะไม่รู้ค่าแรงจะขึ้นเมื่อไหร่ เรื่องสงครามจะรบกันรุนแรงมากขึ้นแค่ไหน แต่เรามั่นใจในช่วงเปิดตัวแบบใหม่ไปจนถึงจบเดือนก.พ.จะมียอดจองเข้ามา 50-100 ล้านบาท ซึ่งยอดขายที่เข้ามา จะส่งผลให้การดำเนินงานในปีนี้ มีตัวเลขใกล้เคียงหรือเกินเป้าทั้งปี 1,200 ล้านบาท ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว นอกจากนี้ด้านมุมมองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น นายมนู แสดงความเห็นว่าต้องการเน้นความคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด สังเกตเห็นชัดว่าในปีนี้ผู้บริโภคระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งเองก็เห็นถึงข้อกังวลของผู้บริโภคในส่วนนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 3 ด้านด้วยกัน คือ1.มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป ที่สามารถบริหารจัดการด้านราคางานโครงสร้างได้เป็นอย่างดี 2. ยังคง “ยืนราคาเดิม” ให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านในช่วงเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และ 3.ซีคอนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งได้รับปัจจัยบวกทางด้าน “การลดหย่อนภาษีการสร้างบ้าน สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน มูลค่า 1 ล้านบาท สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท (ราคาบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท)โดยเป็นบ้านสั่งสร้างที่มีการเซ็นสัญญา และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 9 เม.ย.67 ถึง 31 ธ.ค.68