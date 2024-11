GC เคาะดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 5.25% สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 5 ปี เปิดขาย 4-12 ธ.ค.นี้

เปิดเผยว่า GC ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) เรียบร้อยแล้วในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกอยู่ที่ 5.25% ต่อปี และประกาศช่วงเวลาจองซื้อซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างวันที่ 4, 6, 9 และ 11 - 12 ธันวาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 12 ราย (รวมถึงวันที่ 5, 7 - 8 และวันที่ 10 ธันวาคม 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายเท่านั้น รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)GC เชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจของผู้ลงทุนรายย่อยก่อนสิ้นปี 2567 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สามารถจองซื้อผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่ง ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า GC มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ซึ่งที่ผ่านมา GC ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ 3 Steps Plus – ประกอบด้วย Step Change - Step Out - Step Up นอกจากนี้ GC ได้กำหนดมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำเงินไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถนับเป็นส่วนของทุนได้ทั้งในทางบัญชีและในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ให้กับบริษัทฯ ได้โดยทางบัญชีนั้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะลงบัญชีเป็นส่วนของทุนได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้ และในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะสามารถนับส่วนของทุน (Equity Credit) ได้ 50% ซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว และคาดว่าจะได้รับการนับส่วนของทุน 50% จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody’s Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น “Big Three” ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย Fitch Ratings Inc. และ Moody’s จะนับเป็นส่วนของทุนให้ตลอดอายุหุ้นกู้ ในขณะที่ S&P จะนับเป็นส่วนของทุนเฉพาะในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะถูกนับเป็นส่วนของหนี้สินทั้งจำนวน ซึ่งสอดคล้องกับวันที่ GC สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดคือเมื่อครบกำหนด 5 ปี 6 เดือน เพื่อเป็นการบริหารตารางการชำระคืนเงินกู้ (Debt Repayment Profile)ณ ขณะนี้ GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking• ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด โทร. 02-680-4004• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด โทร. 02-695-5000• บริษัทหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56