ตลท.จี้ TRITN แจงละเอียดดีลเทกฯ "The Haven" มูลค่า 2.29 พันล้านบาท จากกลุ่มเตชะอุบล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่บริษัทจะทำโครงการเพื่อการพักผ่อนและการนันทนาการ (Leisure and Entertainment) ภายใต้ชื่อ "The Haven" มูลค่า รวมไม่เกิน 2,290 ล้านบาท เนื่องจากเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง มีลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงแตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีขนาดรายการ 99.73%ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TRITN มีมติที่จะทำโครงการ The Haven มูลค่ารวมไม่เกิน 2,290 ล้านบาท โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 732 ไร่ โดยจะชำระค่าตอบแทนให้แก่บ้านไร่โฮลดิ้งด้วยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรวม 1,400 ล้านบาท และใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการไม่เกิน 890 ล้านบาทรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีขนาดรายการสูงสุด 99.73% เนื่องจากโครงการ The Haven เป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง มีลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงแตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมมาภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และกรณีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทให้ชี้แจงภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ดังนี้1.แผนการพัฒนาและดำเนินโครงการดังกล่าวโดยสังเขป ความพร้อมของบริษัท ประโยชน์และความเสี่ยง2.ความครบถ้วนเพียงพอของเงินทุนที่จะพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการตามกำหนด3.การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมภายหลังเพิ่มทุนให้แก่บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด4.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความเป็นไปได้ในการเปิดดำเนินการในปี 25715.ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง