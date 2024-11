มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 กรุงเทพฯ 19-22 ธ.ค.นี้ที่ศูนย์สิริกิติ์

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า 80 แห่ง มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ ลงทุนหุ้น กองทุน อนุพันธ์ ทองคำ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด-เงินฝากดอกเบี้ยสูง และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี คือผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท และกองทุนรวม SSF-RMF และ Thai ESG กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ลดหย่อนภาษีรวมกันได้สูงสุด 1 ล้านบาท ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมออกบูท นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาให้คำแนะนำ พร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษในงานมากมายสำหรับผู้ที่ซื้อประกันและกองทุนในงานนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Money Expo Wishing Tree โดยผู้สมัครทำธุรกรรมภายในงานที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน “Money Expo Plus” เพื่อลุ้นรับสิทธิ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับสิทธิลุ้นกล่องจุ่มอาร์ตทอยหน้างาน เช่น ลาบูบู้ คลายเบบี้ ตุ๊กตาแฮปปี้มันนี่ รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน เสื้อ Money Expo ต่อที่ 2 รับสิทธิลุ้นรางวัล iPhone16 และอื่นๆ อีกมากมาย และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างาน จะได้ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ Major Complimentary Cardพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรด้านการเงินการลงทุน และอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเนื้อหาสำคัญแบบรู้ลึกรู้จริง ที่นักลงทุนและผู้ประกอบการไม่ควรพลาด จัดเต็มตลอด 4 วัน ณ เวทีสัมมนากลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือรับชมในรูปแบบ LIVE ทางแฟนเพจ Money Expo, Money and Banking Channel และการเงินธนาคารโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ เทคนิคลงทุนทองคำให้ได้กำไร ทริคลงทุนอสังหาฯ ให้ได้กำไรอย่างมืออาชีพ อู่ซ่อมพอร์ต “แก้พอร์ต สร้างกำไร” “WorkShop ลงทุนหุ้นให้ปัง” บริหารพอร์ตลงทุนอย่างมืออาชีพ เปิดเทคนิค Live Commerce แม่ค้าออนไลน์ By แก้มบุ๋ม เทคนิคเลือกหุ้นแบบมือโปร มองขาดการตลาดยุคใหม่ เอาชนะใจลูกค้าด้วย “Brand Collab”น.ส.ภาคนี กล่าวอีกว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี พร้อมกระแสตอบรับจากประชาชนผู้เข้าชมงาน นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมียอดธุรกรรมการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมในงาน และแบบออนไลน์ รวมกว่า 6,800 ล้านบาททั้งนี้ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ยังจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นติดตามรายละเอียดและโปรโมชันภายในงานได้ทาง www.moneyexpo.net / FB : Money Expoองค์กรที่เข้าร่วมงาน MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-ENDธนาคาร/สถาบันการเงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)- บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)- บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)- บริษัท เอไอเอ จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทประกันบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)บริษัทเอกชนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัดบริษัท ออพติโม พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดบริษัท พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)บริษัท พอช ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำกัดบริษัท ทูเอ็มเอส เอไอ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทีทูพี จำกัดบริษัท เวลเนส เอสเซนส์ จำกัดบริษัท ลิมาญ่า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คลีน เชน จำกัดกลุ่มบริษัท ไอร่าบริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท จัซแมทช์ จำกัดบริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัดบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัดบริษัท ฟินโนมีนา จำกัดบริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัดบริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัดบริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัดบริษัท เอ็ม.เอ็ม.โกลบอล เทรด จำกัด