WHA ชูวิสัยทัศน์สู่การเป็น Tech and Sustainable Company

วันที่สอง (21 พฤศจิกายน 2567)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “โลกกำลังเผชิญกับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโควิด-19 ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI สิ่งเหล่านี้สร้างความไม่แน่นอนและ Disrupt รูปแบบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ WHA ตระหนักถึงความไม่แน่นอนนี้ จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม ปรับเปลี่ยนเป้าหมายธุรกิจจากเดิมที่เน้นกำไร มาเป็นการสร้างความยั่งยืน สร้างคุณค่าให้ชุมชนและสังคม พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ งาน Open House ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างพันธมิตร และความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน”นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WHA Open House 2024: Explore – Discover – Shape the Future เป็นการเปิดบ้านครั้งแรกของเราเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ WHA Group ในฐานะต้นแบบของธุรกิจที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างและพัฒนาการเติบโตของอุตสาหกรรมระดับโลกจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมดุล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ WHA: WE SHAPE THE FUTURE และความมุ่งมั่นในการเป็น Tech-Driven Organization งานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และโอกาสทางธุรกิจ ที่ช่วยต่อยอดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล จึงขอเชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”สำหรับงาน WHA Open House 2024: Explore – Discover – Shape the Future ไฮไลท์ ที่พลาดไม่ได้ ประกอบด้วยการเสวนาพิเศษ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้บริหารระดับสูงของ WHA Group ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่อย่างยั่งยืนร่วมกันวันแรก (20 พฤศจิกายน 2567) เปิดงานด้วยการบรรยายพิเศษ "How We're Shaping a Sustainable Future" โดยคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Groupช่วงเช้า: เริ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Mobilix : Driving Sustainable Supply Chains” และเสวนาในหัวข้อ “Pioneering Thailand's Fully Integrated Green Logistics Solution” โซลูชันกรีนโลจิสติกส์ที่ดีต่อธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท โมบิลิกส์ จำกัด(บริษัทในกลุ่ม WHA) ร่วมกับผู้เช่าและผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Smart Eco-Industrial Estates : Shaping the Future of Industrial Development” และการเสวนาเรื่อง "Driving Smart Eco-Industrial Estates Towards Sustainability: The Role of Government, Private Sector, and Innovation" การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสร้างความยั่งยืน หน้าที่ของภาครัฐ และภาคธุรกิจ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ช่วงบ่าย: เข้มข้นกับการบรรยาย 3 หัวข้อ โดยเริ่มจากหัวข้อ “Powering Innovation and Transformation” พลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด ตามด้วย “Corporate Innovation” ปฏิวัติองค์กรด้วยพลังแห่งนวัตกรรม โดย RISE และปิดท้ายด้วย “Pioneering Generation” ร่วมเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างอนาคต โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ช่วงเช้า: เปิดด้วยเสวนาในหัวข้อ “Innovations in Utilities and Renewable Energy: Collaborative Efforts for Sustainable Industrial Development" รวมพลังเพื่อขับเคลื่อน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและพลังงานหมุนเวียน โดย พันธมิตรชั้นนำอย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(GC) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามด้วยเสวนาในหัวข้อ “ESG: Shape the Future with Sustainability Growth and Circularity” ยกระดับอนาคต ด้วยพลังแห่งความยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ๊ก (GCNT) บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ช่วงบ่าย ปิดท้ายด้วย การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Co-Creating the Future: WHA's Mission for Sustainable Community Development” รวมพลังความร่วมมือสร้างอนาคตกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดย การนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. เขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ตัวแทนชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)โซนนิทรรศการ ที่ทุกท่านจะได้ “สำรวจ” “ค้นหา” และ”สร้างอนาคตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”Journey 1: WHA Empire ทำความรู้จักกลุ่มธุรกิจของ WHA Groupพร้อมร่วมสำรวจ Location พื้นที่ให้บริการไปสู่ที่ตั้งยุทธศาสตร์กว่า 80 แห่ง ทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ผ่านหน้าจอ Interactive TouchscreenJourney 2: WHA Group Business การดำเนินงานผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก มุ่งสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจโลจิสติกส์: การเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดคลังสินค้าแบบ Built to Suit และโซลูชันโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม: แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO Industrial Estates)ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน: นวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและพลังงานด้วยเทคโนโลยี AI เช่น Solar Forecasting, Solar Anomaly Detection, และ RO System Performance Forecastingธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน: โครงการดิจิทัลที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น Tech and Sustainable Company และโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจJourney 3: โมบิลลิกส์ (Mobilix): เปิดประสบการณ์โซลูชันกรีนโลจิสติกส์ครบวงจรครั้งแรกของไทย ด้วย 3 บริการหลักได้แก่ บริการให้เช่ารถไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และโมบิลิกส์ซอฟต์แวร์โซลูชันที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคธุรกิจ และภายในงานผู้สนใจสามารถร่วมทดสอบประสิทธิภาพ (Test Drive) ยานยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการโดยโมบิลลิกส์หลากหลายรุ่นJourney 4: WHA Sustainable Development การดำเนินธุรกิจของ WHA Group ร่วมกับทุกภาคส่วนตามแนวคิดคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การใช้พลังงานสะอาด การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero ในปีพ.ศ. 2593 และการนำเสนอโครงการที่ดำเนินการร่วมกับพาร์ตเนอร์ คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน อาทิ “โครงการ WeCycle” เป็นโครงการที่ WHA และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group เก็บพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก “โครงการ Shine Brighter with WHA” เพื่อ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม “โครงการปันกัน” เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนอผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ เป็นต้นJourney 5: Work with US “มินิจ๊อบแฟร์” ที่เปิดต้อนรับน้องๆ และบุคคลที่สนใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันและพร้อมเติบโตไปกับ WHA Group ที่ผ่านมา WHA Group เป็นหนึ่งในองค์กรที่คนยุคใหม่อยากร่วมงานด้วยการันตีจาก 3 รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น จาก คินเซนทริค (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 และในปี 2567 รางวัล “HR Asia: Best Companies to Work for in Asia” และ รางวัล “HR Asia: Sustainable Workplace Awards” จากนิตยสาร HR Asia“WHA Group ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้คนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สู่เป้าหมายสูงสุด คือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย” นางสาวจรีพรกล่าว