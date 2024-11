"ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 60 ล้านหุ้นเข้า mai

บมจ.ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (TPG) ประกอบธุรกิจรับจ้างทำป้ายโฆษณา รับเหมาก่อสร้าง และรับเหมาตกแต่งภายใน ยื่นแบบแสดงราแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยมีบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้ขยายโรงงาน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินTPG มีจุดกำเนิดมาจากร้านรับเขียนป้ายด้วยมือ จากร้านไทยประเสริฐโฆษณาย่านสะพานเหลือง โดยการรับจ้างทำป้ายให้ธุรกิจต่างๆ มีผลงานสำคัญ เช่น งานป้ายของบริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด งานป้ายชื่อร้านค้าในเครือ บมจ.สหพัฒนพิบูล เป็นต้นปัจจุบันเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างทำป้ายโฆษณา รับเหมาก่อสร้าง และรับเหมาตกแต่งภายใน โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก1.รับจ้างทำป้ายทุกชนิด ยกเว้นป้ายดิจิทัล ป้ายบิลบอร์ด และป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสื่อโฆษณา โดยเป็นการผลิตตามรูปแบบ และการออกแบบที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อร้านค้า ชื่อบริษัท ชื่อโครงการ ป้ายแสดงเลขที่ห้อง ป้ายแสดงการบอกทาง และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น บริษัทสามารถผลิตงานป้ายหลากหลายประเภท เช่น ป้ายทาวเวอร์/ป้ายไพลอน (Tower Sign/ Pylon Sign) ป้ายบอกทาง ป้ายไฟ (Light Sign) ป้ายตัวอักษรโลหะ ป้ายฉลุ/ป้ายเลเซอร์คัท เป็นต้น2.รับเหมาก่อสร้าง บริษัทได้เริ่มขยายการดำเนินงานสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/62 โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ตามรูปแบบ แบบแปลน และลักษณะเฉพาะ (Spec) ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) โดยการเสนองานในนามบริษัทเองหรือกิจการร่วมค้า และการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) งานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทที่ผ่านมาเป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็กความสูงไม่เกิน 5 ชั้น โดยมีลูกค้าทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน3.รับเหมาตกแต่งภายใน สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร ร้านค้า และที่พักอาศัยต่างๆ แต่ละงานมีรายละเอียดแบบแปลน รูปแบบ ขนาด วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง และความต้องการใช้งานแตกต่างกันไป ครอบคลุมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ และงานก่อสร้างบางส่วนในพื้นที่ที่เข้าดำเนินการตกแต่งภายใน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา เช่น งานตกแต่งภายในร้าน KFC กว่า 70 สาขา ร้าน The Pizza Company ร้าน The Pizza Hut ร้าน SANTA FE? STEAK ร้าน Beauty Buffet คลินิกความงาม และคลินิกทันตกรรม โชว์รูมรถยนต์ Toyotaณ วันที่ 12 มิ.ย.67 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 110,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 80,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นมีบริษัท เคทีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (ถือหุ้นทั้งหมดโดยครอบครัวศิลปสัมฤทธิ์ นำโดยนายกิตติ ศิลปสัมฤทธิ์) ถือหุ้น 112,000,000 หุ้น คิดเป็น 70% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 50.91% ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบุคคลในตระกูลศิลปสัมฤทธิ์ผลประกอบการช่วงปี 64-66 บริษัทมีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ 1.รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 2.รายได้ค่าตกแต่งภายใน และ 3.รายได้ค่าทำป้าย บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 138.00 ล้านบาท 150.56 ล้านบาท และ 170.41 ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ 13.90 ล้านบาท 15.75 ล้านบาท และ 13.94 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.07% 10.46% และ 8.18% ตามลำดับขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 67 บริษัทมีรายได้รวม 67.27 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 66 ที่มีรายได้รวม 117.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทยอยส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้าง และยังไม่มีงานราชการใหม่ๆ เข้ามา โดยในปี 67 บริษัทมีนโยบายเน้นรับงานเอกชน และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่นาน และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่างานราชการ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4.70 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีรายได้ค่าทำป้ายโฆษณาเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย