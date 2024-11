ตลท.พร้อมขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านเวที SET ESG Professionals Forum 2024

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงาน SET ESG Professionals Forum 2024 รวมพลังผู้นำองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG กว่า 300 ราย ร่วมยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลสู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิด "Innovative and Adaptive Governance: Leading Boards Excellence" โดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ปาฐกถาพิเศษ "Visionary Stewardship: Igniting Integrity and Innovation in Corporate Governance" เน้นย้ำความสำคัญของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรม (Ethical Leadership) มี Integrity ในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมสร้าง Legacy of Positive Impactงานนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดทุนไทยในการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทผู้นำในการพาองค์กรสู่อนาคต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจริยธรรม และใช้เทคโนโลยีในการยกระดับความโปร่งใสขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจไทยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ กล่าวว่า งาน SET ESG Professionals Forum 2024 เป็นเวทีระดมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองของผู้ขับเคลื่อน ESG ในองค์กรอย่างเครือข่ายสมาชิก SET ESG Experts Pool ซึ่งผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการสู่ระดับสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดทุนไทยในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล สอดรับการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยในปัจจุบันท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบรรษัทภิบาลที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี "ผู้นำ" ที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรม จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน ผู้นำยุคใหม่ต้องสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) สร้าง Legacy of Positive Impact และสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กร คู่ค้า และสังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ การมีระบบการกำกับดูแลที่ดียังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและความขัดแย้ง รวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มั่นคงและเติบโตในภาวะวิกฤตความเชื่อมั่นนี้ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เริ่มด้วยมุมมองเชิงลึกจาก นายดิเรก เกศวการุณย์ Managing Partner จาก Bain & Company Thailand หัวข้อ "Innovative Corporate Governance: Strategies for Long-term Value Creation" ถึงแนวทางการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ พร้อมเสนอกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลก ร่วมด้วยนางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่นำเสนอ "Fraud Insights 2024" ผลสำรวจและสถิติการทุจริตในองค์กรธุรกิจในระดับสากล รวมถึงบริบทประเทศไทย และย้ำความสำคัญของการสร้างระบบป้องกันการทุจริตผ่านการกำกับดูแลและการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปิดท้ายด้วยเสวนา "Executive Influence: How Leaders 4.0 Shape Ethical Cultures" ร่วมด้วยนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์นายเสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ViaLink และสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่งผ่านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ต้องผสานการใช้เทคโนโลยีและ AI เข้ากับการรักษาคุณค่าด้านจริยธรรม พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจริยธรรม การบูรณาการมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากลเข้ากับบริบทไทย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้นำยุคใหม่ที่ต้องมีกรอบการตัดสินใจที่คำนึงถึงจริยธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย