SNPS เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 4.20 บาท เปิดจองซื้อ 21-25 พ.ย.นี้

บมจ.สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (SNPS) ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานและการรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสุขอนามัย เคาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 441,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (par) 1 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 30 ก.ย.67 ที่ 1.43 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 21-25 พ.ย.67บริษัทจะเสนอขายหุ้นจำนวน 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO แบ่งเป็น 1.เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 78,750,000 หุ้น หรือสัดส่วน 75% 2.เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 14,950,000 หุ้น คิดเป็น 14.24% 3.เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท 800,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.76% และ 4.เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานไม่เกิน 10,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 10.00%การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 31.38 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 กำไรสุทธิเท่ากับ 54.20 ล้านบาทเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO จำนวน 405 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.13 บาท ทั้วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน 1.เพิ่มเทคโนโลยีในการสกัดให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น (โรงงาน SNPS) ราว 80-100 ล้านบาทภายในปี 25692.วิจัย พัฒนาและผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับยาพัฒนาจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรและอาหารทางการแพทย์หรืออาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวนเงินลงทุนราว 45-75 ล้านบาทภายในปี 713.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท จำนวนเงิน 130 ล้านบาทภายในปี 674.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวนเงิน 120.54-165.54 ล้านบาทภายในปี 68ธุรกิจของกลุ่ม SNPS แบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน เป็นธุรกิจต้นน้ำที่ดำเนินการโดยบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย.67 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 407 รายการ ประกอบด้วย สารสกัดสำหรับเครื่องสำอางและเวชสำอาง 165 รายการ สารสกัดสำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 110 รายการ สารสกัดสำหรับยา 106 รายการ และวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและเวชสำอาง 26 รายการ2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย สามารถแบ่งเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer : ODM) มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทำการศึกษาวิจัยคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและต่อทะเบียนสินค้ากับ อย.ตลอดจนการผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ที่ SI รับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในปี 263 ถึงงวด 9 เดือนปี 67 SI มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 1,416 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง 864 รายการ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 411 รายการ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 130 รายการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 รายการ2.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัท (Original Brand Manufacturer : OBM) : เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของ WELL เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยรวมถึงนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการพิสูจน์โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์หลักของ WELL ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรครบถ้วนโคลอชัวร์ (Colosure) ภายใต้ตราสินค้า Wellnova ในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของ SI เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SI ตามแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคโดยจะเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นหลักส่วนผลิตภัณฑ์หลักของ SI ได้แก่ ยาแก้คันไนน์เฮิร์บ กรีนบาล์ม ฟอร์ รีลีฟ อิชชิ่ง ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร มาดามไทเฮิร์บ สเปรย์สำหรับฉีดหน้ากาก ตรา Specialty และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 66 SI ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ชนิดชงดื่ม ตรา Phytaeกลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการแข่งขัน