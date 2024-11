ก.ล.ต.เปิดรับความเห็นการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาตรฐาน ISSB

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB ทัดเทียมระดับสากล ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : esg-sec@sec.or.th จนถึง 19 ธันวาคม 67

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Roadmap) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของไทยมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล พร้อมส่งเสริมการทวนสอบข้อมูลอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือทั้งนี้ ก.ล.ต. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เพื่อสะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยกำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ซึ่งได้ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2565 ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ติดตามแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ISSB ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย The IFRS Foundation ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (มาตรฐาน ISSB) 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยั่งยืน (IFRS S1) และข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (IFRS S2) และ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ได้ประกาศให้การยอมรับมาตรฐานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดรับกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB ในการกำหนดให้บริษัท* เปิดเผยข้อมูลตาม IFRS S1 และ IFRS S2 โดยระยะเวลาการเริ่มใช้บังคับจะใช้แบบ phased-in approach ซึ่งเป็นการนำไปใช้ตามลำดับและสัดส่วน โดยพิจารณาความพร้อมของภาคธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรการผ่อนปรนช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (transition reliefs) โดย ก.ล.ต. มีแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดให้มีการสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ในทางขนานด้วยโดย ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1029 ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : esg-sec@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2567