LH Bank ออกแคมเปญประกันสัตว์เลี้ยง คุ้มครองครบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ E-voucher สูงสุด 1,000 บาท และอาหารสัตว์เลี้ยง

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์เลี้ยงที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว ธนาคารจึงออกแคมเปญประกันสัตว์เลี้ยง ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์ด้วยการนำเสนอความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพและชีวิตสัตว์เลี้ยง ลดความกังวลใจในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเกิดอาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร เมื่อซื้อประกันสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือ LH Bank Website www.lhbank.co.th รับสิทธิประโยชน์ถึง 2 ต่อ (จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2567รายละเอียดสิทธิประโยชน์ในแคมเปญพิเศษประกันสัตว์เลี้ยง มีดังนี้สิทธิประโยชน์ ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ซื้อประกันสัตว์เลี้ยงผ่านทางแอปพลิเคชัน LHB You หรือ เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th แผนความคุ้มครองประเภท S หรือ M หรือ L โดยลูกค้าและผู้ขอเอาประกันเป็นบุคคลเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับ Tops E-Voucher ตามรายละเอียด ดังนี้• แผน “S” เบี้ยประกัน 1,950 บาท ได้รับ Tops E-Voucher มูลค่า 500 บาท• แผน “M” เบี้ยประกัน 2,950 บาท ได้รับ Tops E-Voucher มูลค่า 500 บาท• แผน “L” เบี้ยประกัน 5,400 บาท ได้รับ Tops E-Voucher มูลค่า 1,000 บาทสิทธิประโยชน์ ต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ซื้อประกันสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือ LH Bank Website www.lhbank.co.th แผนความคุ้มครองประเภท S หรือ M หรือ L โดยลูกค้าและผู้ขอเอาประกันเป็นบุคคลเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Pawdy มูลค่า 250 บาท โดย Pawdy เป็นอาหารสุนัข และอาหารแมว Holistic ตอบโจทย์สุขภาพ ไม่ส่งผลเสียในระยะยาว ตัวเลือกอาหารที่ “พอดี และ ดีพอ” สำหรับลูกของคุณ สนับสนุนโดยบริษัท พอดี้ อินโนเวชั่น จำกัด และรับประกันภัยโดยบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อประกันสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือ LH Bank website www.lhbank.co.th หรือสอบถามข้อมูล LH Bank Call center โทร.1327หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย