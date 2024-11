WSOL แจงเหตุ SABUY เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้

ดับบลิว เอส โอ แอล ในนามกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ชี้แจงกรณีเลื่อนชำระดอกเบี้ย SABUY258A เดินหน้าแก้ปัญหา ลดผลกระทบ จัดการประชุมขออนุมัติผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น SABUY258A, SABUY254A และ SABUY24DA 20 พ.ย.2567 พร้อมชี้แจงการปรับโครงสร้างบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ แก้ปัญหาเต็มความสามารถเพื่อพลิกฟื้นกิจการ ฐานะการเงิน

นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL กล่าวถึงกรณีเลื่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พ.ย.2567 ว่า คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของบริษัทตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้ SABUY อย่างไรก็ตามฐานะการเงินของบริษัทในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ขาดความพร้อมในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ครั้งที่ 1/2567 ประกอบด้วย หุ้นกู้ SABUY258A หุ้นกู้ SABUY254A และหุ้นกู้ SABUY24DA มูลค่ารวม 3,795.8 ล้านบาท ในวันที่ 20 พ.ย.2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ถือหุ้นกู้ วาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิมชำระทุกๆ 3 เดือน เป็นชำระทุกๆ 6 เดือน2.ขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้นอกจากนี้ WSOL ยังต้องการชี้แจงเจตนารมณ์ของผู้บริหารชุดใหม่ในการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงิน และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ พร้อมทั้งสามารถลดผลกระทบให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านจะช่วยให้บริษัทสามารถฟื้นตัวและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในอนาคต“ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากผู้บริหารชุดปัจจุบันแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีผู้บริหารชุดปัจจุบันมีความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของฐานะทางการเงิน และโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ เพื่อพาบริษัทให้ก้าวผ่านวิกฤตไปให้ได้ โดยที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงปรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น WSOL ที่พร้อมดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ จึงอยากขอโอกาสให้ทีมผู้บริหาร และทีมงานชุดใหม่ได้ร่วมผลักดันบริษัทให้เติบโต และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาว” นายอิทธิชัย กล่าวทั้งนี้ WSOL มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของรายได้ ผ่านการให้บริการโซลูชันใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.) กลุ่มบริการ B2B Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่องค์กรเป็นหลัก ได้แก่ Plus Tech และ SABUY Solutions 2.) กลุ่มบริการ B2C Solutions เพื่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง คือ SABUY SPEED, Vending Plus เติมสบายพลัส และล็อก บอกซ์ 3.) Financial Solutions ระบบธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ เลิฟ ลีสซิ่ง ซึ่งบริการทั้งหมดเป็นธุรกิจเดิมของ SABUY ที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้รับความนิยมจากองค์กรและผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการ และยังคงสร้างรายได้ให้บริษัท