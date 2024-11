“แซง-โกแบ็งฯ” ชูนวัตกรรมก่อสร้างน้ำหนักเบา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท “แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย” จัดงาน “LightBuild : Innovation in Sustainable Building” งานเสวนานวัตกรรมการก่อสร้างน้ำหนักเบา เพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก่อสร้างร่วมเสวนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) ได้จัดงาน “LightBuild : Innovation in Sustainable Building” ซึ่งเป็นงานเสวนานวัตกรรมการก่อสร้างน้ำหนักเบา เพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมโดยในงานเสวนาครั้งนี้มีทีมผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการนวัตกรรมก่อสร้าง เช่น ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณธนาฒย์ เกรียวสกุล Acting Head of Sustainability บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณปรินทร์ ใจปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจีเอส โซลูชั่น จำกัด คุณกรรณภิรมย์ ไพบูลย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย และคุณเฟอร์นันโด มาร์ติน โลเปส ผู้จัดการระบบผนังเบา กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง เข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญกับการนำขยะและของเสียมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ รวมถึงเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าวไปเป็นผู้นำการก่อสร้างแบบ light and sustainable construction ซึ่งกำลังจะกลายมาเป็นแนวทางหลักที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต“กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างการรับรู้และลงมือทำอย่างจริงจังในเรื่องของความยั่งยืน และการลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท “Making The World A Better Home” เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม เน้นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดย Solution เหล่านี้จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาจากการก่อสร้าง และปรับปรุง Well Being ของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น การก่อสร้างน้ำหนักเบาถูกออกแบบให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และสังคมเมือง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น Gyproc Glasroc X แผ่นยิปซัมสำหรับการใช้การภายนอก เป็นนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ เรายังคำนึงถึง circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในอนาคตการก่อสร้างในรูปแบบเดิมๆ จะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมก่อสร้างที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ประหยัดพลังงาน และต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย