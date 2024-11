กรุงศรี แนะนำรายการใหม่ "Krungsri เซียน ASEAN" ช่วยธุรกิจไทยโตไกลในอาเซียน

ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญในฐานะ “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาค” ของกรุงศรีผ่านบทบาทการเป็นธนาคารในเครือ MUFG หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดระดับโลก ตลอดจนมีเครือข่ายมากมายในภูมิภาคอาเซียน กรุงศรีจึงพรั่งพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรหลากหลายแขนงที่สามารถเชื่อมโยงทั้ง Network & Connectivity ในอาเซียนครอบคลุม 9 ประเทศเศรษฐกิจหลักเข้าด้วยกัน และด้วยเหตุผลนี้ทำให้กรุงศรีมั่นใจที่จะพาธุรกิจไทยไปเติบโตในอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนและเพื่อตอกย้ำแนวคิด GO ASEAN with krungsri ก้าวสู่อาเซียน กับกรุงศรี เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน และต่อยอดศักยภาพของ Krungsri ASEAN LINK ซึ่งเป็นบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับลูกค้ากรุงศรีที่ต้องการขยายธุรกิจสู่อาเซียน โดยจะทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาเชิงลึก โดยมีแหล่งข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งยังเต็มไปด้วยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรในแต่ละประเทศที่มีความรู้ลึกซึ้งทุกเรื่องในทุกประเทศที่ผู้ประกอบการต้องการไปลงทุนจึงเป็นที่มาของรายการใหม่โดยมีคอนเซ็ปต์รายการว่า “มองอาเซียนอย่างเซียน พร้อมพาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน” ที่จะพานักลงทุนไทยไปพบกับผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรของกรุงศรี โดยกูรูจะทำหน้าที่ “เซียน” ช่วยแนะนำแนวทางธุรกิจในอาเซียน ตั้งแต่ข้อควรรู้ การเตรียมตัว การศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง การศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงการนำเสนอโซลูชัน การสนับสนุนด้านการเงินต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เข้าใจถึงโอกาสและความท้าทาย สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไปเติบโตในประเทศอาเซียนได้อย่างมั่นคงชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในอาเซียนที่เป็นข้อมูลอัปเดตผ่านการทำงานร่วมกับเครือของกรุงศรีในแต่ละประเทศ และรวบรวมจากมุมมองของนักธุรกิจที่เจออุปสรรคหรือปัญหา รวมทั้งตัวแทนจากกรุงศรีที่ต้องการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดย คุณชาร์ต-สืบศิษฏ์ ศานติศาสน์ ฝ่ายส่งเสริมการประสานงานภายในประเทศและระหว่างประเทศพาทุกคนไปเจาะลึกและทำความรู้จักกับข้อกฎหมายสำคัญๆ สำหรับการประกอบธุรกิจในอาเซียน ทั้งการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายให้ครอบคลุม ขั้นตอนการสร้างธุรกิจควรต้องรู้เรื่องใดบ้าง มาตรการเรื่องภาษีและการจัดการผลตอบแทนต่างๆ โดยคุณตรีนุช บุญเรืองถาวร ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายชั้นนำชวนร่วมกันหาเหตุผลสำคัญที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทยจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญรอบรู้รอบด้าน และเข้าถึงทุกประเภทการลงทุนจริงๆ และทำความรู้จักกับบริการ Krungsri ASEAN LINK ที่พร้อมเข้ามาซัพพอร์ตผู้ประกอบการและนักลงทุนให้ GO ASEAN ไปได้ไกลกว่าที่คิด โดย ดร. อรรจน์พรรณ เศรษฐิน ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาและวิจัยเชิงกลยุทธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ผู้สนใจสามารถติดตามรายการ Krungsri เซียน ASEAN ได้จากช่องทาง Krungsri Simple ทั้งยูทูป https://youtu.be/VmEjVMfdCoM?si=zUqEWFIQzQh6DrbH และเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/KrungsriSimple ได้แล้ววันนี้สำหรับผู้ประกอบการไทยที่วางแผนจะขยายธุรกิจหรือเริ่มธุรกิจในอาเซียน กรุงศรีพร้อมนำเสนอทีมผู้เชี่ยวชาญ “Krungsri ASEAN LINK” ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาช่วยดูแล ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การส่งออก การหาความร่วมมือ หรือหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด ด้วยเครือข่ายกรุงศรี และ MUFG ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค สามารถรับคำปรึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.krungsri.com/th/business/other-services/asean-link/form