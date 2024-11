MONEY EXPO 2024 CHIANGMAI เงินสะพัด 5.6 พันล้าน

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2024 CHIANGMAI ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เปิดเผยว่า บรรยากาศในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 มีประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาใช้บริการในงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ส่งผลให้มียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์รวมกว่า 5,660 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 8,900 รายสำหรับยอดธุรกรรมภายในงาน น.ส.ภาคนีกล่าวว่า สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านยังฮิตติดอันดับ 1 มีผู้สมัครใช้บริการเป็นวงเงินกว่า 2,240 ล้านบาท จากแคมเปญโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยที่ 1-6 ดอกเบี้ย 0.71% ต่อปี ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 2.19% ต่อปี ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.29% คงที่ 3 ปี วงเงินกู้สูง 100% ระยะเวลา 40 ปีธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 3.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้านใหม่/รีไฟแนนซ์/บ้านมือสอง/สินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ย 5.04-7.30% ต่อปี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.89% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน ผ่อนนาน 35 ปี และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.59% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน นาน 35 ปีอันดับ 2 สินเชื่อ SMEs มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นขอกู้วงเงินรวมกว่า 1,340 ล้านบาท โดยมีแคมเปญโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่มายื่นขอกู้ในงาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชี่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปี สินเชื่อ SME วงเงินสูงX3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี นาน 2 ปีแรก และสินเชื่อ SME ไซซ์เล็ก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปีสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจต่างประเทศ มีบริการจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เช่น สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท สินเชื่อเอ็กซิม Soft Loan GSB Boost Up อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25 ต่อปีใน 2 ปีแรก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท และสินเชื่อ One SMEs อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อรายรวมไปถึงสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ก็มีบริการในงาน เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% วงเงินสูงสุด 100% สินเชื่อ SME Green Productivity ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท สินเชื่อ BCG Economy ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.65% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท สินเชื่อ EXIM Green Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.10% วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท และสินเชื่อ EXIM Green Goal อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.60% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK)และบริการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Smart Green ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG หรือ ESG) วงเงินค้ำประกันต่อราย 1-40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปีแรกอันดับ 3 เงินฝากและสลากออมทรัพย์ วงเงินรวมกว่า 920 ล้านบาท โดยมีโปรโมชันเด่นในงาน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินฝาก 11.12 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 11.12% ต่อปี เฉลี่ย 2.10% ต่อปี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน อัตราดอกเบี้ย .76% ต่อปี และเงินฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี และเงินฝากดิจิทัล Krungthai NEXT Savings ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี เงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีรวมทั้งสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี และชุดวิมานเมฆ Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.70% ต่อปี และธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 11 ปี ด้วย สลากออมสินลุ้นเฮง 3 ต่อ มูลค่ารางวัลรวม 111 ล้านบาทอันดับ 4 กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย และแบงก์แอสชัวรันส์ รวมยอดทุนประกันกว่า 770 ล้านบาท แบบประกันที่ได้รับความสนใจคือ แบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น ทั้งแบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว หรือชำระเบี้ยประกันระยะสั้น รับความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป เพื่อการวางแผนออมเงิน และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท รวมถึงประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ทุนประกันเริ่มต้น 150,000 บาท รับความคุ้มครองตลอดชีพ (อายุ 99 ปี) ขณะที่แบบประกันบำนาญได้รับความสนใจจากประชาชน เพื่อวางแผนการออมและรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญหลังเกษียณอายุ เริ่มต้น 12% ขึ้นไป พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ซึ่งเป็นอีกแบบประกันที่ได้รับความสนใจเพื่อช่วยวางแผนบริหารค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จ่ายเบี้ยหลักพัน รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 30 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อประกันภายในงานตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับทองคำแท่ง Samsung Galaxy S24 กระเป๋าเดินทาง พร้อมด้วยโปรโมชันผ่อนเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3-6 เดือนอันดับ 5 บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล วงเงินรวมกว่า 170 ล้านบาท โดยมีบริการสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก และผ่อนทองร้านราชาทองคำเยาวราช กับ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 48 เดือนนอกจากนี้ ในงานยังมีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น สินเชื่อบ้าน/บ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ฟรีค่าประเมินราคาและค่าจดจำนอง สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SSME ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี นาน 12 เดือน สินเชื่อช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปี 2 ปีแรก และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ ด้วยวงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน เป็นต้นงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไปซึ่งเป็นงานสุดท้ายของปีนี้ คือ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 Exhibition Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์