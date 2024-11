แสนสิริรายได้ 9 เดือนสูงสุดในกลุ่มร่วม 29,000 ล้านบาท กำไรกว่า 4,000 ล้านบาท กำสภาพคล่องกว่า 15,000 ล้านบาท

แสนสิริ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งภาคอสังหาฯ รักษาระดับการเติบโตตามแผน ผลประกอบการ 9 เดือนปี 67 รายได้รวมมาเป็นอันดับหนึ่งร่วม 29,000 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่กว่า 4,000 ล้านบาท เผยคอนโดฯ พร้อมอยู่ Ready to Move กระแสดี ส่งผล Stock พร้อมอยู่เหลือเพียง 6,900 ล้านบาท ชูกระแสเงินสดแกร่ง กำสภาพคล่องอีก 15,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปีนี้ โดยไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มั่นใจอสังหาฯ ท้ายปีคึกคัก เรียลดีมานด์ยังมีต่อเนื่อง รับเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง ลุยต่อช่วงที่เหลือของปี เปิดตัวอีก 11 โครงการใหม่ ดันยอดขายทั้งปีโตตามเป้า

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 9 เดือนที่ 4,009 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาส 3 ของปีนี้ อยู่ที่ 1,307 ล้านบาท จากกระแสตอบรับที่ดีจากโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ หรือ Ready to Move ของแสนสิริ ทั้งจากกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติที่ต้องการคอนโดฯ ในเมืองและหัวเมืองท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ Joint Venture ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในไตรมาส 3 และรอบ 9 เดือน จากการโอนคอนโด เดอะ ไลน์ ไวบ์ มูลค่าโครงการ 4,400 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง แสนสิริ และแรบบิท โฮลดิ้งส์ ในกลุ่มบีทีเอส คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่มียอดขายแล้ว 75% บนสุดยอดทำเลศักยภาพตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว นับเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตตาม Business Direction ที่วางไว้

ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนด้วยสภาพคล่องกว่า 15,000 ล้านบาท

ส่งผลให้สร้างยอดขายได้ถึง 2,000 ล้านบาท ทุบสถิติ สร้างประวัติศาสตร์ใหม่จากการจัดงานที่ผ่านมา รับบรรยากาศตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐและเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง จากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 ถึงปัจจุบัน สูงถึง 5,000 ล้านบาท

เว่อร์วัง อลังเซล

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI บริษัทอสังหาฯ ชั้นนำของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2567 รายได้รวมรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 28,877 ล้านบาท โตขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้รวมเฉพาะไตรมาส 3/67 ที่ 9,415 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายโครงการในไตรมาส 3 สัดส่วน 2 ใน 3 ยังคงมาจากโครงการแนวราบโดยมีรายได้หลักมาจากโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีและซูเปอร์ลักชัวรีที่แสนสิริเป็นเจ้าตลาด ทั้งการโอนต่อเนื่องของโครงการนาราสิริ กรุงเทพกรีฑา บูก้าน กรุงเทพกรีฑา เศรษฐสิริ ดอนเมือง เศรษฐสิริ บางนา-สุวรรณภูมิ และเศรษฐสิริ วงแหวน-จตุโชตินอกจากนี้ รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมทยอยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้นของคอนโดมิเนียมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์แสนสิริที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงคุณภาพและบริการที่เป็นที่ยอมรับ จนทำให้ระดับสินค้าพร้อมขายของคอนโดมิเนียม (Ready to Move) ณ สิ้นเดือนกันยายนเหลือเพียง 6,900 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำมากหากเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท และต่ำที่สุดในตลาดยืนยันได้จากความสำเร็จล่าสุดกับการ Sold Out! ปิดการขาย EDGE Central Pattaya (เอดจ์ เซ็นทรัล พัทยา) เดอะ มูฟ บางนา และเวย์ โพธิสาร พัทยา แบรนด์น้องใหม่คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ของแสนสิริ ราคาจับต้องได้ และคอนโดมิเนียมราคาเข้าถึงง่ายในภูเก็ต ดีคอนโด รีฟ รวมถึงคอนโดมิเนียมตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เดอะ เบส ไฮท์-เชียงใหม่ ที่กลุ่มลูกค้าเชียงใหม่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์แสนสิริตลอดมา รวมทั้งไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่บนทำเลใจกลางเมือง โครงการเอ็กซ์ที พญาไท ตลอดจนการจัดแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นจากกลยุทธ์การรักษายอดขายที่ดีผลประกอบการที่รักษาระดับดีอย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปีนี้ โดยไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่ สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารการเงินของบริษัทที่ดีได้เป็นอย่างดีล่าสุด แสนสิริประสบความสำเร็จจากงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 46 ที่ลูกค้ามั่นใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ประกอบกับการมอบโปรโมโมชันที่ทำถึง ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ทั้งนี้ คาดว่ายอดขายจากแคมเปญรวมถึงการเปิดตัวอีก 11 โครงการใหม่ในช่วงที่เหลือของปี จะส่งผลให้ยอดขายทั้งปีเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะเน้นไปที่โครงการระดับไฮเอนด์ เช่น NARINSIRI (ณริณสิริ) แบรนด์ใหม่ล่าสุด ใน 2 โครงการ เศรษฐศิริ บางนา กม.10 และงามวงศ์วาน รวมถึง THE TALES STORY ONE-BANGJO (เดอะ เทลล์ สตอรี่ วัน-บางโจ) พูลวิลล่าโครงการใหม่ในภูเก็ตซึ่งเป็น Strategic Location ที่ยังมีเรียลดีมานด์อย่างต่อเนื่องและลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี