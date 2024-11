ในรอบ 10 ปี 'เอพี' เปิดคอนโดฯ แบรนด์น้องใหม่ "GOOD DAY" เริ่มเพียง 1.79 ล้านบาท เจาะกลุ่ม Economy Class

"เอพี ไทยแลนด์" ปลุกตลาดคอนโดฯ โค้งสุดท้าย เปิดไฟติ้งแบรนด์ ในรอบ 10 ปี กับ คอนโดฯ "GOOD DAY สุขุมวิท 93" มูลค่าโครงการ 1,100 ล้าน ราคาตั้งแต่ 1.79-2.6 ล้าน มั่นใจโลเกชันใกล้ชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกลุ่มอายุ 22-45 ปี อย่างสมบูรณ์ วางเป้าโกยยอดขาย 40% หนุนยอดรวมก่อนจบปี คาดพร้อมโอนเม.ย.2569

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด และการขายธุรกิจ กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมยังคงดำเนินงานภายใต้เป้าหมายใหญ่ของเอพี ไทยแลนด์ ในการส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมดีไซน์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และในวันนี้เราพร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “GOOD DAY” เพื่อให้คอนโดมิเนียมเอพีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในเมืองโดย “GOOD DAY สุขุมวิท 93” เป็นคอนโดมิเนียมตัวแรกภายใต้แบรนด์ใหม่ ที่ถูกพัฒนออกมาด้วยความมุ่งมั่นในรอบ 10 ปี เป็นแบรนด์ลำดับที่ 5 ในพอร์ตคอนโดฯ ที่จับเซกเมนต์ Economy Class หรือลูกค้ากลุ่ม C เน้นกำลังซื้อที่มีรายได้ต่อเดือน 25,000-40,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้สอดรับกำลังกำลังซื้อ ราคาขายของโครงการจะเฉลี่ยอยู่ที่ 75,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) หรือราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการต่อยอดกับแบรนด์ Aspire ที่ปัจจุบันราคาขายขยับขึ้นมาอยู่ 111,000 บาทต่อตร.ม. จากในอดีตพัฒนาโครงการที่จับกลุ่มราคาประมาณ 70,000-80,000 บาทต่อ ตร.ม. แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น การพัฒนาและรุกตลาดคอนโดฯ ผ่านแบรนด์น้องใหม่จะช่วยขับเคลื่อนพอร์ตคอนโดฯ ของเอพี ให้มีสินค้ารองรับทุกกลุ่มราคาที่ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งนี้ แบรนด์คอนโดฯ ในพอร์ตของเอพี ไทยแลนด์ จะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Luxury Class ไปจนถึงระดับ Economy Class ได้แก่ แบรนด์ The ADDRESS (A) ราคาขายเฉลี่ย 2.5 แสนบาทต่อ ตร.ม. RHYTHM (B+) ราคาขายเฉลี่ย 2 แสนบาท Life (B) ราคาขายเฉลี่ย 1.4 แสนบาท aspire (C+) ราคาเฉลี่ย 1.1 แสนบาท และล่าสุด แบรนด์ GOOD DAY (C) เจาะตลาดคอนโดฯ ในกลุ่มราคาเฉลี่ยที่ 75,000 บาทสำหรับคอนโดฯ GOOD DAY สุขุมวิท 93 มีมูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท คอนโดฯ สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 604 ยูนิต ห่างจาก BTS บางจากเพียง 1.3 กิโลเมตร เดินทางสะดวกทุกทิศทาง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดครบครัน โดยห้องชุดภายในโครงการจะมี 2 Types ให้เลือก ซึ่งจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เฉพาะแบบ Fully Furnished อัดแน่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน ราคาตั้งแต่ 1.6 ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอน ไปจนถึง 2.6 ล้านบาท กับห้องขนาด 35 ตร.ม.แต่ราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ 69,000 บาทต่อ ตร.ม.หรือเริ่มต้นเฉลี่ย 1.79 ล้านบาทโครงการมาพร้อมกับจุดขาย The Five GOOD Concept ห้าองค์ประกอบของพื้นที่สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตดีๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ ในทำเลเมืองใกล้ BTS บางจาก อยู่ในแหล่งชุมชน พร้อมต่อติดทุกความต้องการของชีวิต พิเศษกับห้องชุดตกแต่งพร้อมอยู่แบบ Fully Furnished อัดแน่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานทั้งในยูนิตที่อยู่อาศัย และ Facilities ภายในโครงการโดย The Five GOOD Concept ประกอบด้วย1.GOOD ACCESS - กลางเมืองทุกทิศทาง ตำแหน่งของโครงการทุกโครงการมีลักษณะพิเศษเป็นเครือข่ายการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกทิศทาง เชื่อมต่อเมืองทั้งส่วนในและส่วนนอกได้อย่างรวดเร็ว2.GOOD CONVENIENCE - รายล้อมด้วยทุกความสะดวก ต่อติดทุกความต้องการของชีวิต ด้วยตำแหน่งที่ตั้งเชื่อมต่อกับทุกความต้องการของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น คอมมูนิตีมอลล์ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาด ร้านอาหาร และสาธารณูปโภคทุกประเภท3.GOOD DESIGN - ออกแบบทุกองศาให้ฟีลกู้ด ให้คุณมีกู้ดเดย์ในทุกวัน ไม่ว่าจะเส้นสายทางสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในที่เน้นความละมุนละไมกับความรู้สึก ไปจนถึงการดึงธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งหมดเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกอ่อนโยนและได้ชาร์จพลังชีวิตในทุกเวลา4.GOOD FACILITY - ส่วนกลางฟังก์ชันครบครัน ส่วนกลางเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งานทุกพื้นที่ การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางทุกจุด รวมไปจนถึงทางเดิน ให้สามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือทำกิจกรรมได้ในทุกจุด เน้นความเป็นส่วนตัวในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ หรือพื้นที่สวนสีเขียว ให้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นสัดส่วน5.GOOD LAYOUT - ปรับเปลี่ยนได้ทุกไลฟ์สไตล์ ห้องยูนิตที่ปรับเปลี่ยนได้พร้อมการเติบโต Concept ของพื้นที่ภายในห้องที่สามารถปรับเปลี่ยน มีความคล่องตัวในการจัดพื้นที่ Layout ใหม่ ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในบทบาทไหน มีงานอดิเรกใหม่ หรือต้องการพื้นที่ใหม่ภายในพื้นที่เดิมก็สามารถทําได้และเริ่มต้นวันดีๆ ในรอบพิเศษกับโปรโมชันในวันงาน Wishing You a GOOD DAY เปิดจองครั้งแรก 23-24 พ.ย.นี้ รับข้อเสนอพิเศษ ผ่อนเพียง 3,900 บาทต่อเดือน และลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด (On Top) อีก 80,000 บาท โดยวางเป้ายอดขายไปจนถึงสิ้นปีไม่น้อยกว่า 40% คาดจะเริ่มก่อสร้างปี 68 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป