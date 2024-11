BTGเปิดโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่ สปป.ลาว

นายวรวุฒิ วณิชกุลบดี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เปิดเผยว่า เบทาโกรในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรชั้นนำระดับสากล เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยกลุ่มธุรกิจต่างประเทศมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น ครั้งนี้จึงเดินหน้าลงทุน 650 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกรแห่งแรกใน สปป.ลาว ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และได้มีการเปิดโรงงานผลิตอาหารแห่งนี้อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก “นายสีปะไพ ไชสงคราม” ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นประธานในพิธีโดยโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร สปป.ลาว นับเป็นอีกหนึ่งโรงงานอาหารสัตว์ในต่างประเทศของบริษัทฯ สามารถผลิตอาหารสัตว์หลากหลายชนิด ทั้งสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมายกระดับจัดการหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) และระบบ SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) นำมาใช้ในการจัดการวัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ เพื่อยกระดับการผลิตให้มีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น 2) ระบบการบริหารจัดการโรงงาน เพื่อควบคุมและรายงานผลการผลิต (Smart Dashboard) 3) ระบบการผลิตอาหารสัตว์และการใช้สารผสมล่วงหน้า (Smart Premix) 4) ระบบการบรรจุอาหารสัตว์ที่ทันสมัย (Smart Bagging) 5) ระบบการจัดการฐานข้อมูลผลวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการควบคุมคุณภาพ (Best LIMS – Laboratory Information Management System) และ 6) ระบบการกำจัดฝุ่นและกลิ่น (Jet Filter) เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยการลงทุนโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร สปป.ลาว แห่งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายใน สปป.ลาว และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วยปัจจุบันโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร สปป.ลาว มีอัตราการเดินเครื่องอยู่ที่ 70% ของการผลิตรวม และคาดว่าจะผลิตเต็มกำลัง 100% หรือ 108,000 ตันภายในปี 2568 อีกทั้งยังมีแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 144,000 ตันต่อปี ในปี 2570 เพื่อรองรับการขยายการผลิตปศุสัตว์และอาหารให้ครอบคลุมทั้ง สปป.ลาว และส่งออกให้กับฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายเบทาโกรในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางของไทยเบทาโกร เชื่อว่าโรงงานอาหารสัตว์แห่งนี้จะยกระดับซัพพลายเชนด้านอาหารของ สปป.ลาว ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้คนใน สปป.ลาว มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ ตรงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารใน สปป.ลาว ให้มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศในอนาคตต่อไป” นายวรวุฒิ กล่าว