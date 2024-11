หุ้นคริปโตปิดตลาดร้อนแรง หลัง "โดนัลด์ ทรัมป์" ชนะการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ

กลุ่มนักลงทุนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่มองในแง่ดีว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสพร้อมกับทำเนียบขาว ทำให้มีความต้านทานน้อยในการผ่านร่างกฎหมายคริปโตที่สนับสนุนโดย GOP สองฉบับอย่างไรก็ดีการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ซึ่งการหาเสียงด้วยการชูนโยบาย สนับสนุนคริปโตและสัญญาว่าจะสร้างคลังบิทคอยน์เชิงกลยุทธ์จากการนับคะแนนที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่า ทรัมป์ชนะด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้ง 312 เสียง เกิน 270 เสียงที่ต้องการเพื่อชนะ โดยสำนักข่าว AP (Associated Press) แสดงให้เห็นว่าเขานำในรัฐเนวาดาและแอริโซนา ซึ่งยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการ (ทรัมป์นำอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ในทั้งสองรัฐ โดยมีการนับคะแนน 66% และ 87% ตามลำดับ)อย่างไรก็ดีพรรคของเขาชนะเสียงข้างมากในวุฒิสภาและนำในที่นั่งสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังมี 40 ที่นั่งที่ยังไม่ได้ประกาศผลขณะที่วุฒิสภาที่มีเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันจะเริ่มทำงานในเดือนมกราคมและอาจผ่านร่างกฎหมาย Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) ที่สนับสนุนโดย GOP หากยังไม่ผ่านในช่วงสมัยประชุม"ร่างกฎหมายนี้มุ่งหมายที่จะให้การควบคุมคริปโตมากขึ้นแก่ Commodity Futures Trading Commission แต่ติดขัดในคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาหลังจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤษภาคม"นอกจากนี้ กรอบการกำกับดูแล stablecoin ของ GOP ก็อาจกลับมาอยู่ในวาระอีกครั้งหากพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากติดขัดหลังจากผ่านคณะกรรมการบริการทางการเงินในเดือนกรกฎาคมด้าน TradingView แสดงให้เห็นว่าราคาบิทคอยน์ที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดทั้งวันซื้อขายในนิวยอร์ก โดยถึงจุดสูงสุดที่ $76,509.56 บน Coinbase หนึ่งนาทีก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะปิดที่ 4 โมงเย็น (9 โมงเย็น UTC)หนึ่งในผู้บริจาคใหญ่ที่สุดในรอบการเลือกตั้งนี้ เห็นกำไรสูงสุดในวันที่ 6 พ.ย. ปิดที่ 31.1% ที่ $254.31 ขึ้นมา 62.1% ในปีนี้ตามข้อมูลจาก Google Financeก็เพิ่มขึ้น 19.6% ในวันเดียวกันเช่นเดียวกับ(เดิมชื่อ Marathon Digital) ที่เป็นผู้ขุดบิทคอยน์ที่ซื้อสะสมบิทคอยน์ก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 13%พุ่งขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. จากชัยชนะของทรัมป์และราคาบิทคอยน์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ผู้ขุดบิทคอยน์รายอื่นในสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปิดตลาดเพิ่มขึ้น 26%,เพิ่มขึ้น 23% และเพิ่มขึ้น 11%