"ทรัมป์" ว่าที่ ปธน.สหรัฐคนที่ 47 เตรียมเดินหน้าอุตฯ คริปโตในทุกมิติ

จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุว่า ทรัมป์ มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 47 (ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน) โดยแหล่งข่าวหลายแห่งรวมถึง The Hill และ Decision Desk HQ ได้ประกาศให้ทรัมป์เป็นผู้ชนะหลังจากที่เขาชนะในรัฐสวิงสำคัญอย่างนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจีย ซึ่งเขาแพ้ในปี 2020 ขณะที่ The New York Times คาดการณ์ว่าทรัมป์จะได้รับ 306 คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง โดยมีโอกาสชนะมากกว่า 95% ด้าน CNN รายงานว่าทรัมป์ "ใกล้จะชนะ" ขณะที่ทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้สนับสนุนในฟลอริดาในขณะที่เผยแพร่บทความนี้ Associated Press รายงานว่าทรัมป์มีคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 267 คะแนน ขาดเพียงสามคะแนนจาก 270 คะแนนที่จำเป็นในการชนะการเลือกตั้ง คู่แข่งหลักของเขา รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ล้าหลังในรัฐสวิงสำคัญเช่นเพนซิลเวเนีย วิสคอนซิน และมิชิแกนเขาสัญญาว่าจะไล่ นายแกรี่ เกนส์เลอร์ ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ออกทันที "ในวันแรกที่รับตำแหน่ง" เพื่อส่งเสริมการขุดบิทคอยน์ในสหรัฐฯ และสร้างทุนสำรองบิทคอยนเชิงกลยุทธ์ ป้องกันการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) และลดโทษของนายรอส อุลไบรท์ ผู้สนับสนุนคริปโต เป็นต้นเนื่องจากคำมั่นสัญญาเหล่านี้ หลายคนในอุตสาหกรรมคริปโตมีความหวังสูงสำหรับการเป็นประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง ขณะที่บางคนเรียกร้องให้ชุมชนระมัดระวังและไม่คาดหวังมากเกินไป เวลาจะบอกได้ว่าทรัมป์จะสามารถดำเนินการตามวาระของเขาได้มากน้อยเพียงใดนาย นายแกรี่ เกนส์เลอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน SEC โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปี 2021 ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง นายแกรี่ เกนส์เลอร์ ได้ดำเนินการฟ้องร้องหลายครั้งต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตและโครงการต่างๆ ที่ได้รับความนิยม โดย SEC ได้ดำเนินการบังคับใช้กับการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ Coinbase รวมถึง Uniswap ศูยน์การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Lbry บริษัทสตรีมมิ่งวิดีโอบนบล็อกเชน Web3 Immutable ผู้พัฒนาเกม และ MetaMask Consensys ผู้พัฒนากระเป๋าเงินเป็นต้นในแต่ละกรณี SEC อ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลมักเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายและนักพัฒนาของพวกเขาต้องลงทะเบียนเหรียญกับ SEC ธุรกิจคริปโตและผู้ใช้หลายรายปฏิเสธการตีความกฎหมายหลักทรัพย์นี้ และทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะกำจัดเกนส์เลอร์เพราะเหตุนี้ขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งของเกนส์เลอร์จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2568 ซึ่งในเวลานั้น ทรัมป์สามารถแทนที่เกนส์เลอร์ด้วยคนที่เป็นมิตรกับอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้นอย่างไรก็ตาม เขายังสามารถปลดเกนส์เลอร์ "ด้วยเหตุผล" ในวันแรกได้ แม้ว่าการกระทำของเกนส์เลอร์ในฐานะประธานจะถือเป็น "เหตุผล" หรือไม่ก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการฟ้องร้อง อีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือหากเกนส์เลอร์ขอลาออก ทำให้ทรัมป์ไม่จำเป็นต้องไล่เขาออกทรัมป์ยังให้คำมั่นว่าจะลดโทษของอดีตผู้ดำเนินการตลาดมืด อุลไบรท์ในวันแรก อาจทำให้เขาได้รับการปล่อยตัว โดยอุลไบรท์เป็นผู้สร้าง Silk Road เว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ขายอะไรก็ได้แลกกับบิทคอยน์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเช่นปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนและยาเสพติด Silk Road ประมวลผลยอดขายประมาณ 230 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการตามรายงานของ Ars Technica อุลไบรท์ถูกจับกุมในปี 2013 และกำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งบวก 40 ปี โดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวตามทัณฑ์บน สำหรับบทบาทของเขาในการก่อตั้ง Silk Road ผู้สนับสนุนอ้างว่าโทษของเขารุนแรงเกินไปสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์ที่เพียงแค่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าขายยาเสพติดและไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรง ทรัมป์สามารถลดโทษของเขาให้เป็นเวลาที่รับโทษแล้ว ปล่อยตัวเขาทันที หรือเพียงแค่ลดโทษของเขาให้น้อยกว่าจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวตามทัณฑ์บนทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการขุดบิทคอยน์ในสหรัฐฯ โดยอ้างว่าเขาต้องการให้ "Bitcoin ที่เหลือทั้งหมดถูกผลิตในสหรัฐฯ" แม้ว่าทรัมป์ จะยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ แต่บางคนในชุมชนคริปโตมองว่าชัยชนะของทรัมป์เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากท่าทีสนับสนุนการขุดของเขา ตัวอย่างเช่น Samson Mow ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีการเงิน Bitcoin Jan3 อ้างเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนว่าท่าทีสนับสนุนการขุดของทรัมป์จะ "ผลักดันทุกอย่างไปข้างหน้าอีกมาก" การขุดบิทคอยน์บางครั้งถูกคัดค้านโดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการรับรู้ว่ามีการปล่อยคาร์บอนสูง อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีที่สนับสนุนการขุดสามารถใช้ตำแหน่งของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ต่อการขุดบิทคอยน์อีกคำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ทรัมป์ได้ให้ไว้คือการสร้าง "ทุนสำรองบิทคอยน์เชิงกลยุทธ์" โดยสั่งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ขายบิทคอยน์ที่พวกเขายึดได้จากองค์กรอาชญากรรม ผู้สนับสนุนนโยบายนี้อ้างว่าบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองที่สำคัญและการถือครองมันจะช่วยให้สหรัฐฯ ชำระหนี้ของประเทศในที่สุดขณะที่นางซินเทียร์ ลัมมิส วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากไวโอมิงที่มักถูกมองว่าสนับสนุนคริปโต ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อสร้างทุนสำรองดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม แต่จนถึงขณะนี้ร่างกฎหมายยังไม่ได้รับการผ่านทรัมป์ยังให้คำมั่นว่าจะป้องกันไม่ให้มีการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือระบบการชำระเงินบนบล็อกเชนที่ดำเนินการโดยรัฐบาล CBDC ใช้บล็อกเชนที่คล้ายกับที่ใช้โดยสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัว ยกเว้นว่าเครือข่ายเหล่านี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งอุตสาหกรรมคริปโตมีความเห็นแตกต่างกันว่า CBDC ดีหรือมีประโยชน์หรือไม่ โดยบางคนมองว่าเป็นการปรับปรุงเหนือธนาคารที่ช้าและยุ่งยาก ขณะที่บางคนมองว่าเป็นระบบที่เลวร้ายที่จะกำจัดออกไปทั้งนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับเลือกเป็น ปธน.สหรัฐ แต่เขาเองก็กำลังเผชิญคดีความหลายคดี ที่อาจกระทบต่อการกลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้แม้ว่าเขาจะชนะเลือกตั้ง โดยคดีหลัก ๆ ที่ค้างอยู่นี้ (อาจโดนถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีภายหลัง และอาจต้องเผชิญการตัดสินโทษทั้งทางแพ่งและอาญาในหลายคดี)เพื่อจ่ายค่าปิดปากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวในปี 2016 ซึ่งทำให้เขาถูกตั้งข้อหาทางอาญาในนิวยอร์กที่เขาเก็บไว้หลังจากพ้นตำแหน่ง ซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ แต่คดีนี้ถูกยกเลิกไปและอยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์โดยกล่าวหาว่าทรัมป์และบริษัทของเขาปลอมแปลงมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีจากธนาคารและบริษัทประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เขาถูกเพิกถอนสั่งห้ามจากการทำธุรกิจในนิวยอร์กเป็นเวลา 3 ปีโดยเขาและพรรคพวกถูกกล่าวหาว่าพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้ง ซึ่งคดีนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล