ลลิลฯ กับภารกิจการก้าวสู่ National Property Company ในบริบท Sustainable architecture สถาปัตยกรรมยั่งยืน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เผยกลยุทธ์วางโรดแมปองค์กรสู่ National Property Company บนบรรทัดฐาน ‘สถาปัตยกรรมยั่งยืน’ ภายใต้แนวคิด ‘Family is the heart of a home’ รองรับความต้องการของทุกเจเนอเรชัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า การก้าวสู่การเป็น National Property Company คือเป้าหมายระยะยาวที่องค์กรได้กำหนดไว้ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้และมีโครงการในทำเลที่หลากหลายครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆ โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ครอบคลุมความต้องการครบทั้ง 4 เจเนอเรชัน ภายใต้แนวคิด ‘Family is the heart of a home’ อยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกันได้อย่างลงตัว“เราใส่ใจในการออกแบบ โดยคำนึงถึงทุกๆครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้แบบ Multi-Generation ที่มักจะมีสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันเพราะเป็นรากฐานของครอบครัวในสังคมไทย เราออกแบบให้บ้านแต่ละหลังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันห้องต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Gen X และ Gen Y คนรุ่นใหม่ที่หันมาทำงานที่บ้านมากขึ้นเรามีห้องที่สามารถปรับให้เหมาะกับการ Work From Home หรือจะให้เป็นห้องไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ กลุ่ม Gen Z คนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี เราออกแบบ Stay Online จุดเชื่อมต่อ WIFI และระบบสาย LAN ร้อยท่อฝังเพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ในส่วนชั้นล่างของบ้านเราสามารถปรับเป็นห้องนอนเพื่อรับรองญาติผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้เวลากับลูกหลานและลดการเดินขึ้นลงบันได ทั้งยังออกแบบพื้นแบบไร้ Step ที่มีระดับเดียวกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการสะดุดล้ม พร้อมทุกความใส่ใจให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยการรองรับ EV Charger เพื่อการใช้งานพลังงานสะอาดในอนาคต ทั้งนี้เราใช้รูปแบบวัสดุที่ห่วงใยต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวก เช่น กระเบื้องพื้นกันลื่น ลูกบิดประตูก้านโยก เลือกใช้วัสดุและหรือเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างต่างๆ ที่ปล่อยสาร VOC ต่ำ ช่วยลดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ซึ่งเป็นสารที่สร้างผลกระทบต่ออากาศ” นายชูรัชฏ์ กล่าวนอกจากนี้ เรายังออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้ทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในภายใต้แนวคิด Sustainable Architecture หรือสถาปัตยกรรมยั่งยืน รอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวในสไตล์ฝรั่งเศสที่เราเป็นแบรนด์แรกที่นำเสนอสู่ตลาด เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยให้อยู่ร่วมกันได้แบบ Multi-Generation ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพยั่งยืน ที่พัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ ให้บ้านของเราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ โดยใช้แสงแดด ลม น้ำ มาช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน