ทีทีบีมองสินเชื่อปีนี้ยังชะลอ หวังดอกเบี้ยลงหนุน เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้

กล่าวว่า ในภาพรวมของสินเชื่อในปี 2567 เป็นไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถ เป็นความยากลำบากสำหรับปีนี้ โดยรวมแล้วยังชะลอตัวอยู่ตามความต้องการของผู้บริโภค และการพิจารณาของธนาคารที่ต้องมีการปรับเกณฑ์บ้างตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งยังรอจังหวะอยู่หวังว่าเมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้สินเชื่อกระเตื้องขึ้นได้บ้างในไตรมาส 4 นี้ แต่โดยรวมแล้วสินเชื่อทั้งปีน่าจะทรงตัวหรือติดลบเล็กน้อย เนื่องจากสินเชื่อหลักของธนาคารอย่างสินเชื่อรถยนต์น่าจะยังหดตัวอยู่ประมาณ 15% สินเชื่อบ้านน่าจะลดลงประมาณ 8%"เมื่อเทียบกับช่วงโควิดแล้ว ถือว่าเป็นคนละสถานการณ์มากกว่า ตอนโควิดสินเชื่อลงไปแล้ว ผ่านไปมันกลับมา แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของการทรุดตัวของธุรกิจด้วย ของเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเราเห็นสัญญาณมาพักหนึ่งแล้ว แล้วลงมาที่คุณภาพหนี้ด้วย ศักยภาพของลูกหนี้ลดลงจากเรื่องของรายได้ที่ลดลง ทำให้เห็นยอดของการปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลง ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเมื่อผลของการลดอัตราดอกเบี้ยมาถึงน่าจะช่วยกระตุ้นได้บ้าง และตอนนี้เราเริ่มเห็นบัญชีของลูกหนี้ที่ไหลลงมาเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระเริ่มนิ่ง ประกอบกับที่ผ่านมา เราทำเรื่องปรับโครงสร้างหนี้มาอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าน่าจะผ่านแย่สุดไปแล้ว แต่ยังต้องเร่งเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป"ทั้งนี้ ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา ธนาคารเดินหน้า Transform องค์กรแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด B+ESG เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต โดยมุ่งเน้นการใช้ Data Analytics และ Personallzed AI Engine ยกระดับประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในระดับเฉพาะบุคคล โดยส่งมอบข้อเสนอ แจ้งเตือน และแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าผ่าน Personalized Message มากกว่า 4 ล้านราย ผ่าน 18 ล้านข้อความต่อวัน บนแอป ttb touch รวมถึงยังนำมาใช้ยกระดบความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าตั้งวงเงินการทำธุรกรรม และปิดฟังก์ชันการใช้งานที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ เช่น การใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ หรือร้านค้าต่างประเทศ และใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบัญชีม้าเพื่อตรวจและดักจับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติได้แบบ Real time ทำให้สามารถลดปัญหาบัญชีม้าเกิดใหม่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ เพื่อรองรบ 4 กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าเป็นแต้มต่อ โดยกลุ่มคนมีรถธนาคารพัฒนาแพลตฟอร์ม Roddonjai.com ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่สะดวก ง่าย และมั่นใจมากขึ้นในการซื้อขายรถมือสอง ปัจจุบันมีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 1.9 ล้านคนต่อเดือน มีรถยนต์บนแพลตฟอร์มให้เลือกมากกว่า 65,000 คัน โดยกว่า 50% ของรถยนต์ที่ขายได้มีการจัดสินเชื่อรถยนต์ ttb DRIVE สำหรับคนมีบ้านมีฟีเจอร์ My Home บนแอป ttb touch เป็นผู้ช่วยจัดการเรื่องบ้านแบบครบวงจร โดยมีลูกค้าสนใจเพิ่มข้อมูลบ้านเพื่อใช้บริการฟีเจอร์นี้มากกว่า 580,000 หลังกลุ่มพนักงานเงินเดือน ให้สิทธิพิเศษทั้งในส่วนของพนักงานและนายจ้างด้วย ttb payroll solution โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 มีจำนวนบริษัทใช้บริการ ttb payroll solution เติบโตขึ้นถึ 43% และกลุ่มลูกค้า Wealth Ecosystem ทีทีบีสามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอด AUM ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้า Prevate Banking จำนวน 45,000 ราย มี AUM 342,000 ล้านบาท เป็นลูกค้ากลุ่ม Wealth 415,000 ราย มี AUM 704,000 ล้านบาท"เราเชื่อมั่นว่าการ Transform ทั้งหมดนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้สังคมไทย ช่วยสร้างฐานที่มั่นคงให้ลูกค้า และนำพาทีทีบีไปสู่เป้าหมายการเป็น The Bank of Financial Well-being หรือผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทยอย่างยั่งยืน"