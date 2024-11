คาดบิทคอยน์พุ่งสูงใน Q4 เหตุดอกเบี้ยลดลง-ผลการเลือกตั้งหนุนส่ง

นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า Merkle Capital มองว่า Bitcoin และภาพรวมคริปโทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม Ethereum ecosystem นั้นมีแนวโน้มเติบโตได้สูงในเดือนพฤศจิกายนด้วยเหตุผล ดังนี้การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ในครั้งนี้ส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากนโยบายของทั้ง 2 พรรคมีความเกี่ยวโยงถึงสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสิ้น โดยเฉพาะพรรค Republican นำโดย Donald Trump ที่ออกนโยบายสนับสนุนภาพรวมคริปโทฯ อย่างชัดเจน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีกำหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน Donald Trump มีโอกาสชนะสูงกว่าจากหลายแหล่งข่าว จึงทำให้ราคาของบิทคอยน์ ปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ All time high อย่างมีนัยยะสำคัญ แม้ตลาดบางส่วนจะ Price in ในระยะสั้นแล้ว แต่ปัจจัยนี้เป็นผลดีต่อภาพระยะยาวในอนาคตถึง 4 ปีการเปิดรับความเสี่ยงและความเชื่อมั่นในคริปโทฯ เป็นผลมาจากโอกาสชนะการเลือกตั้งของ Donald Trump อย่างมีนัยยะสำคัญ มากไปกว่านั้น คือปัจจัยการลงดอกเบี้ยที่เป็นจุดเปลี่ยนของรอบ วัฏจักรเศรษฐกิจ (Market cycle) ดังนั้น ทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของ บิทคอยน์ ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามความหวังของนักลงทุน มีโอกาสที่ตลาดคริปโทฯ จะดึงเงินของกลุ่มนักลงทุนสถาบันฯ ให้เข้ามาลงทุนเพิ่มได้ในอนาคตเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนนี้ มีเหตุการณ์สำคัญทั้งการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในรอบ 4 ปีและการประกาศอัตราดอกเบี้ย เป็นผลให้เม็ดเงินของกลุ่มนักลงทุนสถาบันส่งผลกระทบต่อราคาคริปโทฯ ในระยะสั้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แม้ ETH จะมีการปรับตัวขึ้นเพียง 13% ในเดือนที่ผ่านมา แต่ Ethereum spot ETF กลับมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 30% ของยอดขายทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นและเป็นโอกาสของ Ethereum ecosystem โดยเฉพาะ ETH ทั้งภาพรวมระยะสั้นและระยะยาวนายมานะ คานิโยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 นี้ คาดน่าจะเห็นผลตอบแทนที่ดีสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ถ้าดูตามสถิติย้อนหลัง จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเดือนกันยายนกับตุลาคมบิทคอยน์ราคาปิดบวก 2 เดือนติด สองเดือนสุดท้ายของปีก็ปิดบวกเช่นเดียวกัน อีกทั้งปัจจัยมหภาค เช่น การเลือกตั้งในสหรัฐฯ ก็เป็นส่วนช่วยผลักดันให้ราคาบิทคอยน์ขึ้นไปทดสอบ All Time High อีกได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และช่วงนี้ก็อาจจะเห็นนักลงทุน FOMO เข้าซื้อเยอะเป็นพิเศษ อยากฝากให้วางแผนการเงินดี ๆ กันด้วยนะครับ”