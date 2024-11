DITTO คว้ารางวัล Forbes Asia Best Under A Billion ปี 2024 ขึ้นทำเนียบบริษัทมหาชนยอดเยี่ยมเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under A Billion ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทมหาชนขนาดเล็กและขนาดกลาง 200 บริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2024 โดยพิจารณาจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ Four Seasons Hotel Hong Kong จัดโดยนิตยสาร Forbes ซึ่งเป็นนิตสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับ DITTO มีธุรกิจหลักๆ 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มแรก ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร กลุ่มที่ 2 บริการด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการต่างๆ เช่น ระบบท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตรสำหรับชลประทาน และโครงการประเภทเทคโนโลยีอื่นๆ กลุ่มที่ 3 ธุรกิจให้เช่าและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและสินค้าเทคโนโลยี เช่น ไดรฟ์ทรู และเครื่อง POS เป็นต้น และกลุ่มที่ 4 กลุ่มธุรกิจคาร์บอนเครดิต หรือ “Green & Climate Technology” ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุด โดยได้รับสิทธิในการปลูก และดูแล รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเตรียมออกโทเคนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมลงทุนDITTO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในปี 2564 ต่อมาในปี 2567 ได้ย้ายไปซื้อขายใน SET โดยมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น โดยการเข้าถือหุ้น 18% ในบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคัดกรองผู้โดยสารในสนามบิน ที่เป็นระบบเฉพาะทางและมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายในโลก และ DITTO ยังเข้าถือหุ้น 24.9% ในบริษัท NETBAY ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรนอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันก่อตั้งบริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล ทวิน มาใช้ในการจัดการบริหารทรัพย์สินอีกด้วย