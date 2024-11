ปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึกพันธมิตรฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูนผ่านกิจกรรม “ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่”

ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่” ผนึกกำลังพันธมิตร “พฤกษา โฮลดิ้ง” และ “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยพันธุ์พืชพระราชทาน จำนวน 100 ต้น ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ภายใต้แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2573 มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เติมอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนรอบโรงงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงโครงการ “ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่” ซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุดที่มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030) โดยมีวัตถุประสงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฟื้นฟูเหมืองหินปูน พร้อมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ธรรมชาติ โครงการนี้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมีส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนายสิทธิชัย ศิริอยู่วิทยา รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรม “ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยสายงานการตลาดและการขาย ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคู่ค้าพันธมิตร โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ในการจับมือกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวร่วมกันอีกด้วยในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพันธมิตรได้ร่วมใจกันปลูกต้นหว้า จำนวน 100 ต้น ซึ่งเป็นกล้าไม้พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางบริษัทได้ติดต่อขอรับกล้าไม้พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นในจังหวัดสระบุรี และได้นำมาปลูกในเหมืองของโรงงาน ในเขตตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีกับปูนซีเมนต์นครหลวง ในการริเริ่มจัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่” ที่จัดขึ้นเพื่อคู่ค้าพันธมิตร ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์พืชพระราชทาน ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นๆ ในการลดภาวะโลกร้อนและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนนายอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสามองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ชุมชน และโลกของเรา การมีส่วนร่วมในโครงการนี้จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญในการย้ำเจตนารมณ์ของพฤกษา โฮลดิ้ง ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี สังคมที่มีคุณภาพ และการก่อให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมต่อโครงการนำร่องของปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ริเริ่มชักชวนพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน โดยเชิญพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง ผลิตภัณฑ์ตราเพชร และพฤกษา โฮลดิ้ง มาร่วมกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนเพื่อสังคมนายสุนทร กล่าวว่า การที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรืออาสาสมัคร ได้มาร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนี้ ทำให้เราเห็นถึงพลังของความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ ในนามของผลิตภัณฑ์ตราเพชร ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และขอให้โครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นๆ ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่อไปโครงการ "ปลูกเพื่อโลกที่น่าอยู่" ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงแต่เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนอกเหนือจากการจับมือกับกลุ่มพันธมิตรในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการปลูกต้นไม้แล้ว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เน้นย้ำการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตและการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 11 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองฉลาก EPD (Environment Product Declaration) จาก The International EPD® System ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ออกโดย Global Cement and Concrete Association (GCCA) เพื่อรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยการนำพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เข้ามาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อลดการใช้ปริมาณปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทยังเดินหน้าในการนำรถไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) เข้ามาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"ท้ายนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการ ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนตามค่านิยมองค์กรที่เน้นความ “ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต” (Caring About Our Future) การดำเนินงานตามแนวทางนี้ ไม่เพียงเน้นการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป"