MONEY EXPO 2024 เชียงใหม่ อัดโปรแรงส่งท้ายปี มัดใจาวเหนือ

แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. บุกเสนอบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร อัดโปรโมชั่นแรงท้าลมหนาว เพื่อลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ รับไฮซีซันส่งท้ายปี ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2024 CHIANGMAI พร้อมฟังสัมมนาฟรีจากกูรูด้านการลงทุน วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่





















นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2024 CHIANGMAI ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัล (Digital Finance)นางสาวภาคนีกล่าวว่า ในปีนี้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกใช้บริการการเงินการลงทุนอย่างได้ครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกมากมาย นอกจากนี้ ธนาคารที่เข้าร่วมงานก็ได้เตรียมมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลูกค้า ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ เช่น มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายเวลาชำระหนี้ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นต้น“เพื่อลูกค้าชาวเชียงใหม่และประชาชนในภาคเหนือ ธนาคารและสถาบันการเงิน ต่างทุ่มโปรโมชั่นกันอย่างเต็มที่ อาทิ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เฉลี่ย 5.74% เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2.88% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% ดอกเบี้ย 0% นาน 10 ปี เฉลี่ย 0-5% ต่อปี สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เฉลี่ย 7.3-25% ซื้อประกันในงาน ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แจกทองคำแท่ง/Samsung Galaxy S24 (เมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนด) ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 48 เดือน ผ่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เอส.ที.มอเตอร์เก้าก้าว ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 12 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือดอกเบี้ย 0.74% เดือน นาน 48 เดือน (ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ) #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุน ในหัวข้อ “มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน และเตือนภัยทางการเงิน” วิทยากรโดย นายก้องภพ ภู่สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00-15.00 น. และหัวข้อ “แนะนำโครงการคลินิกแก้หนี้” วิทยากรโดย นายวราธิป เจียมพานทอง ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ทางการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ณ เวทีสัมมนา เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หรือรับชมในรูปแบบ LIVE ทางแฟนเพจ Money Expo, Money and Banking Channel และการเงินธนาคารทั้งนี้ งาน Money Expo 2024 Chiangmai ยังจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก (เฉลี่ย 5.74% ต่อปี) ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาทธนาคารกรุงไทย : Krungthai NPA ลดราคาสูงสุด 55% ลดสูงสุด 55% กว่า 3,000 รายการ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ยอดเงินฝากตั้งแต่บาทแรก ถึง 2 ล้านบาท สินเชื่อ SME ผ่อนนานสุด 20 ปี ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปี สินเชื่อ SME วงเงินสูงX3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำ) วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 20-24% ต่อปีธนาคารกสิกรไทย : ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย ลดราคาสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 0-5% ต่อปี ฟรีค่าโอนสูงสุด 300,000 บาท กู้ได้สูงสุด 110% สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 6-7% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) วงเงินสูงสุด 100% ของโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปีธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชี่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบ้านใหม่/รีไฟแนนซ์/บ้านมือสอง หรือสินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.04-7.30% ต่อปี สินเชื่อบ้านคือเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 7.85-14.55% ต่อปี สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.89-8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.47-15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา) สินเชื่อรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.20-5.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.20-9.94% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)ธนาคารกรุงเทพ : บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทธนาคารออมสิน : สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 2.190% ต่อปี สนับสนุน ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝากสลากออมสิน (แบบใบสลาก) หรือ สลากดิจิทัล (ผ่าน MyMo) 1,000 บาทขึ้นไป รับกระปุก GSB Love Earth 50,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า GSB Love Earth 100,000 บาทขึ้นไป รับร่ม GSB Love Earth 500,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำ GSB Love Earth 1,000,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 12 นิ้ว 5,000,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้วธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ SME Green Productivity ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี (คงที่ 3 ปีแรก) วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.40% ต่อปี (MLR -1% ต่อปี) วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 7 ปี สินเชื่อ BCG Economy ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.65% ต่อปี (MLR -2.75% ต่อปี) วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ เบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี (Prime -1.00%) สินเชื่อ EXIM Green Start วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.10% ต่อปี (Prime Rate -2.25%) สินเชื่อเอ็กซิม Soft Loan GSB Boost Up วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25 ต่อปี ใน 2 ปีแรก สินเชื่อ One SMEs วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% ต่อปี (Prime -1.25%) สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.35% ต่อปี (Prime Rate -2.00%) ผ่อนสูงสุด 5 ปี (ไม่มี Grace Period) สินเชื่อ EXIM Shield Financing วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี (Prime Rate) สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.60% ต่อปี (Prime -1.75%) สินเชื่อ EXIM Green Goal วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.60% ต่อปี (Prime Rate -1.75%) สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อโครงการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี (Prime Rate -2.50%) EXIM Extra Transformation วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.85% ต่อปี (Prime Rate -1.50%)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง / ชุดถุงเงิน / ชุดมรกต / สลากดิจิทัล ฝาก 2,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับฟรี กระปุก “A-Pigeon” ฝาก 100,000-590,000 บาท รับฟรี กระปุก “คุณ ME กึ๋น” ฝากเกิน 590,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี มังแมว 5 ตัว ฝากเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ในบัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์ทวีโชค คงยอดไว้ 6 เดือน รับฟรี 1 จุ่ม ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ในบัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์ทวีโชค รับมังแมว Dragon Cats 5 ตัวธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิ์ในงาน เดือนที่ 1-6 ดอกเบี้ย 0.71% ต่อปี เดือนที่ 7-24 ดอกเบี้ย 2.71% ต่อปี ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 3.71% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ดอกเบี้ย 2.71% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น ลดสูงสุด 50% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) สลากออมทรัพย์ ธอส. วิมานเมฆ Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก : 1.70% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก (เฉลี่ย 7.3-25%) สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี วงเงิน 2,000,000 บาท นาน 12 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.88% ต่อปี สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.89% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน ผ่อนนาน 35 ปี สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.59% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน ผ่อนนาน 35 ปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 3.99% ต่อปี วงเงินสูงสุด 30 ล้าน ผ่อนนาน 20 ปีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : Smart One SMEs วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,0000-5 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก Smart Biz SMEs วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,0000-10 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก Smart Build SMEs ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,0000-10 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก Smart Gen วงเงินค้ำประกันต่อราย 10,000-500,0000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก Small Biz วงเงินค้ำประกันต่อราย 10,000-200,0000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก lgnite One วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,000-5 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก lgnite Biz วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,000-10 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก Smart Green ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG หรือ ESG) วงเงินค้ำประกันต่อราย 1-40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปีแรกบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาทบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : ผ่อนทองร้านราชาทองคำเยาวราช ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 6 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 48 เดือน (ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ) ผ่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เอส.ที.มอเตอร์เก้าก้าว ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 12 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือดอกเบี้ย 0.74% เดือน นานสูงสุด 48 เดือน (ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ)บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : ซื้อประกันภัยภายในงานส่วนลดพิเศษ! หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน เมื่อทำประกันภัยเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น คุ้มเต็ม Max 3/2 ชำระเบี้ยประกัน 50,000 บาทขึ้นไป รับฟรี หมอนนวดคอไฟฟ้าบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ10/5 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% ซัมซุง 888 ประกันมีโบนัสคุ้มครองสูงสุด 1,616% รับของสมนาคุณ อาทิ กระเป๋าเดินทาง ทองคำแท่ง Samsung Galaxy S24 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือนบริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด : พบกับทีมงาน Investment Consultant ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ