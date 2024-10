EURO เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า RML ผ่านแบรนด์ Poltrona frau

ยูโร ครีเอชั่นส์ ร่วมกับ "ไรมอน แลนด์" จัดงาน Exclusive Unveiling of the Poltrona Frau Bangkok เปิดตัว Monobrand Store แห่งใหม่ของแบรนด์ ‘Poltrona Frau’ (พอลโทรน่า ฟราว) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศอิตาลี ที่นำเข้าโดย EURO โดยเชิญลูกค้า Top-Tier ของ RML เข้าชมเป็นกลุ่มแรก ณ โชว์รูม Poltrona Frau by EURO ทองหล่อซอย 5

นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) เปิดเผยว่า EURO ร่วมกับ RML จัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับลูกค้าคนสำคัญของ RML เข้าชม Monobrand Store แห่งใหม่ของแบรนด์ Poltrona Frau แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังระดับโลกจากประเทศอิตาลี นำเข้าโดย EURO“กิจกรรมเปิดโชว์รูมแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต้อนรับแบรนด์ Poltrona Frau อย่างเป็นทางการ แต่ยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่ง RML เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีและอัลตราลักชัวรี ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เรามองว่า RML เป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง และการเปิดโชว์รูมนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการร่วมงานด้วยกันในอนาคต ด้วยเป้าหมายการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเรา และหวังว่าการเยี่ยมชมโชว์รูมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ และส่งเสริมการเติบโตที่มั่นคงร่วมกันในอนาคต” นายเควิน กล่าวด้าน นายกรณ์ ณรงค์เดช กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร RML หรือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของ RML และ EURO ที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้ลูกค้าคนสำคัญ เราเชื่อว่าการเลือกที่อยู่อาศัยไม่ใช่เพียงแค่การซื้อบ้าน แต่เป็นการลงทุนในไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ความร่วมมือครั้งนี้ผสานความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรีและอัลตราลักชัวรีของ RML กับความเป็นผู้นำด้าน Luxury Living ด้วยเฟอร์นิเจอร์และสินค้า Lifestyle ระดับโลกของ EURO เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในทุกมิติให้ลูกค้าของเรา”ทั้งนี้ Poltrona Frau เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากอิตาลีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1912 ด้วยความเชี่ยวชาญในงานหนัง (Leather) และงานฝีมือ (Craftsmanship) ที่ประณีต โดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคนิคการผลิตแบบช่างฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ของ Poltrona Frau ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตเบาะหนังให้รถยนต์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี เช่น Ferrari, Lamborghini และ Rolls-Royce รวมถึงอุตสาหกรรมเรือยอชต์และสายการบิน ทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนังอย่างแท้จริงโดยภายในงาน ลูกค้าคนสำคัญของ RML จะได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประสบการณ์พิเศษผ่านการชมโชว์รูมแบบ Exclusive Tour ที่นำชมโดยผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ Poltrona Frau พร้อมกับกิจกรรมจัดดอกไม้แบบ Ikebana ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับคอลเลกชันของแบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศอาหารและเครื่องดื่มสไตล์อิตาลี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Italian Vibe Experiences และและร่วมสร้างประสบการณ์อันสุนทรีย์จาก Steinway & Sons ที่บรรเลงเพลงคลาสสิกอย่าง Happy Jack, Let It Be, และ Get Back เพื่อสร้างบรรยากาศหรูหราตามสไตล์ La Dolce Vita รวมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษจากแบรนด์ Poltrona Frau ที่มอบให้ลูกค้า RML อีกด้วย หวังว่าลูกค้าคนสำคัญของ RML จะเพลิดเพลินและได้รับประสบการณ์ที่พิเศษสุดที่ตั้งใจมอบให้