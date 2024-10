ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง วิจัยพัฒนาระบบธุรกรรมชำระเงิน Tokenisation

ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง ทำวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบที่รองรับการทำธุรกรรมชำระเงินและส่งมอบสินทรัพย์ระหว่างประเทศในรูปแบบ Tokenisationนางอลิศรา มหาสันทนะ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธปท. และธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ได้ร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมนวัตกรรมการทำธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed ledger technology: DLT) มาใช้ในโครงการ Inthanon - LionRock และโครงการ mBridge โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินในการทดสอบระบบต้นแบบที่เชื่อมโยงและรองรับธุรกรรมการชำระเงินและส่งมอบสินทรัพย์ในรูปแบบ Tokenisation ภายใต้โครงการ "สาน" ของ ธปท. และโครงการ “Ensemble” ของ HKMA[1]ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นพัฒนาและทดสอบความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อในเชิงเทคโนโลยีของระบบต้นแบบระหว่าง 2 ประเทศ (proof of concept) รวมถึงการพัฒนาและนำแนวคิดหรือรูปแบบทางธุรกิจ (use cases) เช่น การทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (trade and supply chain finance) และการทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิต (carbon credits) มาทดสอบการทำธุรกรรมบนระบบต้นแบบ เพื่อประเมินศักยภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในรูปแบบ Tokenisation ทั้งนี้ ภายหลังการทดสอบ ธปท. และ HKMA จะเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการดังกล่าวร่วมกัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568