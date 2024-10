วิทาลิก บูเทอริน เปิดตัว 'The Splurge' หวังป้องกัน Ethereum จากคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคต

'The Splurge' เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา Ethereum ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นของเครือข่าย โดยการอัปเดตนี้จะช่วยให้ Ethereum สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้มากขึ้นและมีค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างของ Ethereum Virtual Machine (EVM) เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Ethereum เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในจุดเด่นของ 'The Splurge' คือการลดเกณฑ์การสเตก (staking) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าร่วมการสเตกได้ง่ายขึ้น และมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้าง EVM เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Ethereum เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลดเกณฑ์การสเตกและการปรับปรุงโครงสร้าง EVM สนับสนุนเป้าหมายของ Ethereum ในการเป็นเครือข่ายที่กระจายอำนาจและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการอัปเดตนี้จะช่วยให้ Ethereum สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้มากขึ้นและมีค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่นมากขึ้นวิทาลิก บูเทอริน กล่าวว่าการพัฒนา 'The Splurge' เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจมีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโลยี และการป้องกันภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย Ethereum