เคทีซีจัดแคมเปญฯอัดฉีดรับยอดใช้จ่ายหมวดเอนเตอร์เทนฯโตเท่าตัว

กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเคทีซีได้สนับสนุนกิจกรรมการตลาดกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยจัดแคมเปญการตลาดตลอดปี และในปีนี้กลุ่มสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ชื่นชอบการดูหนังและคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ โดยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดเอนเตอร์เทนเมนท์ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม - กันยายน 2567) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ถึง 30% โดยจำนวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีในหมวดนี้เพิ่มขึ้น 20% และยอดการแลกคะแนน KTC FOREVER ในหมวดนี้เพิ่มขึ้น 30%”"ด้วยภาพรวมของตลาดคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตขึ้นกว่า 100% เคทีซีจึงต้องการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนท์ และกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนกิจกรรมใหญ่เพื่อส่งท้ายปี ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุข เคทีซีจึงขอเชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแท็กก๊วนเพื่อนสุดซี้ด ไปสนุกกับเทศกาลหนังและดนตรีรับลมหนาว ในงานคอนเสิร์ต น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ Presents “Movie On The Hill ครั้งที่ 5” ตอน...รอบ กอง FRIEND กาง เต้น นอน โดยมีเหล่าศิลปินร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ต พร้อมเปิดประสบการณ์ดูหนังท่ามกลางขุนเขา ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 800 คะแนน แลกรับโค้ด ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์ พร้อมบัตรเข้างาน “Movie On The Hill ครั้งที่ 5” 1 ใบ ผ่านแอปฯ KTC Mobile เพื่อไปนอนดูหนัง ฟังเพลง ท่ามกลางหุบเขาภายใต้แสงดาว ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567"