12 หุ้น มาร์เก็ตแคปเกินแสนล้าน สุดสตรองราคาพุ่งฉ่ำๆ เกิน 10%

มาร์เก็ตแคป 418,080.42 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +139.60%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน ไใเปลี่ยนแปลง, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 12.10 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 12.20 / 5.00 บาท) ,ค่า P/E - เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ -%, ถือหุ้นใหญ่สุด คือ TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE. LTD. 26.32%,บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 8.80%,บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด 3.62%,บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2.39%,บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0.82%,CHAROEN POKPHAND GROUP CO., LTD. 0.69% ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งในไตรมาส 3/2567 ด้วยกำไรภายหลังการปรับปรุง 3.1 พันล้านบาท พร้อม EBITDA เติบโตต่อเนื่อง 7 ไตรมาสนับจากการควบรวมกิจการโดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากการมุ่งเน้นผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาร์เก็ตแคป 1,702,675.90 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +55.11%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ +8.33%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 136.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 137.50 / 63.25บาท) ,ค่า P/E 81.03 เท่า,ปันผลYTDปี 67 คือ 0.33%, ถือหุ้นใหญ่สุด คือ DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. 42.85% DELTA รายงานกำไรไตรมาส 3/67 โต 9% เฉียด 6 พันล้าน ดันงวด 9 เดือนแตะ 1.67 หมื่นล้านบาท รับยอดขายเติบโต รับผลบวกขับเคลื่อนโดย “กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์” ขยายตัวโดดเด่น ทั้งจากเพาเวอร์ซิสเต็ม “ดาต้า เซ็นเตอร์-ผลิตภัณฑ์ดีซี เพาเวอร์” ซึ่งมีความต้องการสูงตามแนวโน้มการใช้ AI แพร่หลายมากขึ้นมาร์เก็ตแคป 771,454.61 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +47.75%,ผลตอบแทนราคา 5วัน คือ -5.40%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 65.75 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 70.75 / 37.00 บาท) ,ค่า P/E 47.15 เท่า,ปันผลYTDปี 67 คือ 1.34%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 35.81%,GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED9.89%,บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 4.70%,GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.3.22%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)1.88 %,สำนักงานประกันสังคม0.82% GULF และ INTUCH ได้ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการและการลงทุนมาร์เก็ตแคป 338,305.55 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +47.55%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ -6.64 %, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 105.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 114.50 / 65.25 บาท) ,ค่า P/E 23.70 เท่า,ปันผล YTDปี 67 คือ 3.00%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)41.73%,GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL. 5.64%,สำนักงานประกันสังคม 1.28%,ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0.51% โบรกฯคาด INTUCH จะมีกำไรปกติที่ 3.4 พันล้านบาท (-0.9% QoQ, +4.6% YoY) ตามส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจาก ADVANC ซึ่งทรงตัว QoQ แต่ยังโต YoYมาร์เก็ตแคป 212,442.61 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +28.83%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ -0.98%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 25.25 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 26.00 / 17.00 บาท) ,ค่า P/E 32.59 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ -%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 25.61%,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 7.65%,สำนักงานประกันสังคม 2.86%,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)2.03%,นาย ปริญญา เธียรวร1.23%,CHAROEN POKPHAND HOLDING CO., LTD.1.19% CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE (TAIWAN) CO., LTD.0.87 CPF ส่งบริษัทย่อย "Westbridge" เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 65% มูลค่า 591 ล้านบาท ใน "Newburgh" ธุรกิจแปรรูป - ค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในประเทศอังกฤษมาร์เก็ตแคป 814,933.47 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +26.27%,ผลตอบแทนราคา 5วัน คือ -7.74%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 274.00บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 299.00 / 193.00 บาท) ,ค่า P/E 25.33 เท่า,ปันผลYTDปี 67 คือ 3.14%, ถือหุ้นใหญ่สุดคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 40.44%,สำนักงานประกันสังคม 2.15%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 0.60% โบรกฯระบุ ADVANC งบไตรมาส 3 จะประกาศราววันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยคาดการณ์ว่ากำไรจะออกมาที่ 8.6 พันล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน แต่จะปรับตัวลดลงราว 2% จากไตรมาสก่อนหน้าจากผลของฤดูกาล โดยการปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าในปีนี้ถือว่าดีมากแล้ว เพราะในช่วงเวลาปกติการลดลงของกำไรในไตรมาส 3 จากไตรมาส 2จะอยู่ราว 5-10% จากผลของฤดูกาลมาร์เก็ตแคป 220,191.72 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +24.77%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 277.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 284.00 / 212.00 บาท) ,ค่า P/E 29.03 เท่า,ปันผลYTDปี67 คือ1.62%, ถือหุ้นใหญ่สุดคือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12.94%,บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11.18%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.70%,นาย สาธิต วิทยากร4.28%,สำนักงานประกันสังคม 1.92%,นาย ชัย โสภณพนิช1.30%,มาร์เก็ตแคป 127,095.00 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +21.31%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ -1.77%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 11.10บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 11.60 / 6.55 บาท) ,ค่า P/E 12.75 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ 4.50%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด 50.81%,นาย ไชย ไชยวรรณ 1.25% ราคาพุ่งรับบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี พุ่ง 4% ประเมินเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มประกันชีวิต ประเมิน TLI คาดการณ์เติบโตราว 25% จากการฟื้นตัวของตลาดทุนมาร์เก็ตแคป 113,420.00 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +18.89%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ -0.47%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 53.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 54.00 / 35.25 บาท) ,ค่า P/E 20.74 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ0.39%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 33.96%,นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 33.49%,สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด0.53% MTC พร้อมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.50% - 4.00% ต่อปี ชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เสนอขายระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2567 นี้มาร์เก็ตแคป 579,410.04 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +15.18%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน คือ -1.90 %, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 64.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 68.00 / 50.50 บาท) ,ค่า P/E 25.77 เท่า,ปันผลYTDปี 67 คือ 1.55%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 31.94%,สำนักงานประกันสังคม 2.45%,นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 1.55%,นาย ปริญญา เธียรวร 1.23%,C.P. Foods Holdings Limited0.92%,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0.56%,นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร(ภรรยาดร.นิเวศน์) 0.50%มาร์เก็ตแคป 292,099.68 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +13.59%,ผลตอบแทนราคา 5วัน คือ -2.34%, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 20.90 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 22.00 / 15.40 บาท) ,ค่า P/E 7.56 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ 4.15%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 55.07%,ธนาคาร ออมสิน0.83%มาร์เก็ตแคป 125,693.79 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +12.07%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง, ราคา ณ 25 ต.ค.67 คือ 48.75 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 49.75 / 37.00 บาท) ,ค่า P/E 17.34 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 คือ2.61%,ถือหุ้นใหญ่สุดคือ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 49.29%,นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา11.20%,น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 4.51%,นาย ชาญวิทย์ ประกิตชัยวัฒนา 0.72% KTC รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/67 มีกำไรสุทธิ 1,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน