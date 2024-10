ท่องเที่ยวฟื้นหนุนอสังหาฯ ภูเก็ตโตกระฉูด “แอสเซทไวส์” ส่ง “TITLE” ปูพรม 4 โครงการมูลค่า 1.5 หมื่นล้าน

1.เดอะ ไทเทิล เชียโล่ ราไวย์ มูลค่า 1,200 ล้านบาท

2.เดอะ โมเดวา มูลค่า 6,200 ล้านบาท 3.เดอะ ไทเทิล อาร์ทริโอ บางเทา มูลค่า 2,600 ล้านบาท

4.คาตาเบลโล ในกะตะ มูลค่า 5,500 ล้านบาท มีแผนเปิดขายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 68

เชื่อมั่นว่าการปรับแผนดังกล่าวจะช่วยผลักดันยอดขายของโครงการในภูเก็ตช่วงไฮซีซันนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท

“ปัจจุบัน ASW ได้พัฒนาโครงการคอนโดฯ และบ้านจัดสรรมารวม 68 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมา เพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงแบรนด์ภายใต้ “TITLE” บริษัทในเครือ รวมมูลค่าโครงการกว่า 98,105 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จแล้วและโครงการพร้อมอยู่ 52 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 16 โครงการ ในไตรมาส 2/67 มียอดขายรอรับรู้รายได้มูลค่ารวมกว่า 23,678 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับปี 66 ด้านยอดขายใหม่ของคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งแรกปี 67 มีจำนวน 4,497 หน่วย ขยายตัวขึ้น 259.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีมูลค่าทั้งหมดราว 40,190 ล้านบาท เติบ โตขึ้น 799% ซึ่งทำเลที่มียอดขายใหม่โดดเด่นมากที่สุดคือ “หาดบางเทา-หาดสุรินทร์” จำนวน 2,202 หน่วย หรือคิดเป็น 48.97% ของจำนวนหน่วยยอดขายใหม่ทั้งหมดเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายตลาดและทำเลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ก่อนหน้านี้ ASW ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ในสัดส่วน 67.94% โดย“ความมุ่งมั่นของ TITLE ในการคัดสรรทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลาย รวมกับการออกแบบที่เข้าใจผู้อยู่อาศัยและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทำให้ THE TITLE ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าได้แก่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนมียอดขายถึง 90% หลังเปิดขายได้เพียง 1 สัปดาห์เตรียมเปิดขายในเดือน ต.ค.นี้ และซึ่งบริษัทปัจจุบัน ASW และ TITLE มีคอนโดมิเนียมที่พัฒนาร่วมกันทั้งสิ้น 8 โครงการ มูลค่ารวม 31,500 ล้านบาท“วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่า กลยุทธ์ Expand ขยายทำเลมายังภูเก็ต เป็นอีกหนึ่ง Key Success ที่ช่วยสร้างการเติบโตให้เครือแอสเซทไวส์ได้อย่างมั่นคงตามแผน The New Frontiers ที่เราประกาศไว้ แต่นอกเหนือจากมิติด้านการเติบโต แล้ว ASW และ TITLE ยังต้องการพัฒนาแบรนด์ THE TITLE ให้เป็นเสมือน HeavenBestination จุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลก” นายกรมเชษฐ์ กล่าวผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ในเครือแอสเซทไวส์ กล่าวว่า บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับ Strategic Locations อย่างบางเทาเนื่องจากเป็นทำเลที่มีความงดงามของหาดทรายสีขาวละเอียดทอดตัวยาวตัดกับน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์ แต่ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งร้านอาหาร แหล่งไลฟ์สไตล์ สถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งกิจกรรมมากมาย รองรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว และยังเป็นครั้งแรกของแบรนด์ THE TITLE ที่พัฒนาอาคารที่พักอาศัยที่มีโซน “Pet-Friendly” ภายในโครงการ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ ให้คนและสัตว์เลี้ยงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้โครงการ THE TITLE เป็น Heaven Bestination ของทุกคนพร้อมมอบไลฟ์สไตล์เหนือระดับกับส่วนกลางระดับ World Class ใช้ชีวิตราวกับวันพักผ่อนได้ทุกวัน และห้องพัก Fully Fitted ทั้ง Simplex และ Duplex ให้เลือกถึง 11 รูปแบบ ขนาด 29-148 ตร.ม. และห้อง Penthouse ใหญ่สุด 148 ตร.ม. โดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางถึง 7,458 ตร.ม. ทั้งโซน Indoor กว่า 26 รายการ เช่น Business Lounge, Co-Kitchen, Health Center, Salon, Kid’s Club, Theater Room, Onsen และโซน Outdoor ถึง 33 รายการ เช่น สระว่ายน้ำหลากฟังก์ชันขนาดใหญ่โอบล้อมทุกอาคาร Hydrotherapy Private Outdoor Living Lounge พร้อมโซนพิเศษ Pet Grooming และ Pet Zone ในอาคาร Pet-Friendlyขณะที่ติด Porto de Phuket ด้วยคอนเซ็ปต์ Live Artfully, Where Creative Retreat Meets Style ถ่ายทอดความงามของศิลปะในทุกรายละเอียดของโครงการ ภายในอาคารมีห้องพัก Fully Fitted ทั้งแบบ 1 Bedroomแบบ 2 Bedroom และ Duplex ขนาด 28-132 ตร.ม. พร้อมส่วนกลางมากกว่า 41 รายการ ทั้ง Outdoor เช่น Feature Art Wall, Sculptural Playground, Waterfall, Floating Pool Terrace และ Indoor เช่น Health Care, Live Studio, Library Lounge, Kid Space, Onsen, Boxing Area รวมถึงโซนสำหรับสัตว์เลี้ยง Pet Grooming และ Pet Pool & Playground ในอาคาร Pet-Friendly