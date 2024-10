“บ้านมารวย” ขึ้นโครงการใหม่ “ทรอฟี มอเตอร์เวย์” ทาวน์โฮมหรูบนทำเลทองย่านบางปะกง ในราคาเอื้อมถึง 2-3 ล้านบาท

"มารวย เรียลเอสเตท" ตอกย้ำผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ “บ้านทรอฟี มอเตอร์เวย์” (TROFY MOTORWAY) ทาวน์โฮมสุดหรูในสไตล์ Modern English มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “OWN YOUR SUCCESS” รางวัลแห่งความสำเร็จของคุณ บนทำเลคุณภาพย่านบางปะกง เชื่อมต่อทางหลวงมอเตอร์เวย์ ตอบโจทย์ด้วยการเดินทางที่มีศักยภาพ





ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้แบรนด์โครงการคุณภาพและมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการ ทรอฟี บ้านโพธิ์ ที่เปิดตัวเมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถปิดยอดขายไปมากกว่า 70% ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการทาวน์โฮมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จึงเปิดตัวโครงการ “ทรอฟี มอเตอร์เวย์” (TROFY MOTORWAY) ทาวน์โฮมสุดหรู บนพื้นที่รวม 13 ไร่ มีเพียง 128 หลังเท่านั้น ตั้งอยู่บนทำเลทองย่านบางปะกง ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์รางวัลแห่งความสำเร็จของคุณ ด้วยเสน่ห์แบบ Modern English ที่บ่งบอกความสง่างามในตัวตนได้อย่างดี พร้อมให้ความสำคัญกับชีวิตที่มีความสุขและรายล้อมด้วยสังคมคุณภาพ มีพื้นที่ส่วนกลางในดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ อบอุ่นและเป็นส่วนตัว ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวก จากทั้งสวนสาธารณะ คลับเฮาส์ และสระว่ายน้ำหรู เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำกิจกรรมในครอบครัวได้อย่างใกล้ชิดบนทำเลคุณภาพ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อการคมนาคมที่ตอบโจทย์เวลาให้มีมูลค่าด้วยการเดินทางที่มีศักยภาพ บนทางหลวงมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 รายล้อมสาธารณูปโภคที่ให้ได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะคอมมูนิตีมอลล์ โลตัสบางวัว ห้างโรบินสัน ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โรงเรียนสุจิ ปุลิ โรงเรียนมารดานฤมล นิคมอุตสาหกรรม TFD นิคมอุตสาหกรรม BLUE TECH นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเวลาเดินทางเพียง 30 นาที รวมถึงมีเส้นทางเชื่อมภาคตะวันออกไปสู่กรุงเทพฯ ชลบุรี พัทยา ระยอง ได้อย่างสะดวกสบายภายในโครงการทาวน์โฮมให้เลือก 2 แบบ คือ PROUD ภายใต้คอนเซ็ปต์ It is time to PROUD บ้านที่สอดรับความสุขที่พอดี อบอุ่นในแบบเรา บนพื้นที่ใช้สอย 109 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ หน้ากว้าง 5 เมตร บ้านที่คู่ควรกับความภาคภูมิใจในชีวิตHONOR ภายใต้คอนเซ็ปต์ HONOR your life by living to the fullest บ้านที่ออกแบบให้มีขนาดกว้างบนพื้นที่แห่งความอิสระอย่างเป็นตัวเอง บนพื้นที่ใช้สอย 119 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ หน้ากว้าง 5.7 เมตร ให้คุณโอบรับความสุขได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ มารวย เรียลเอสเตท ยังได้เตรียมจัดแคมเปญ Soft Opening บ้านทรอฟี มอเตอร์เวย์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ และคลับเฮาส์สุดหรูในสไตล์ Modern English ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 นี้ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ครบ จบ ทุกความต้องการ เช่น ฟรีเครื่องปรับอากาศ ฟรีส่วนกลาง และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาเริ่มต้น 2-3 ล้านบาท นอกจากนี้ ภายในงานยังพบกับธนาคารหลากหลายสถาบันเพื่อให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ“บ้านทรอฟี มอเตอร์เวย์ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จของทรอฟี บ้านโพธิ์ ได้รับรางวัลอสังหาฯ ดีเด่น ปี 2022 จาก FIABCI-THAI ทำให้สิ่งที่เรานำเติมเต็มไว้ในทรอฟี มอเตอร์เวย์ สามารถเป็นคำตอบได้สำหรับทุกความปรารถนาของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นใหม่ ครอบครัวเริ่มต้น หรือครอบครัวขนาดกลาง สามารถมาตอบแทนทุกความพยายามของตัวเองได้ด้วยถ้วยรางวัลบ้านทรอฟี ที่นี่ โดยตั้งเป้าว่าทรอฟี มอเตอร์เวย์ จะถูกจับจองครบทั้ง 128 หลัง ภายในปีสิ้นปี 2568 และสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้มากกว่า 500 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดขายไปแล้วกว่า 10 หลัง และเริ่มโอนให้ลูกค้าแล้ว” ดร.สืบวงษ์ กล่าว