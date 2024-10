"วัน แบงค็อก"ทุ่ม 1,200 ล้าน อัดแน่นอีเว้นท์ระดับโลกเฉลิมฉลองยาวถึงสิ้นปี 67

"วัน แบงค็อก" อภิมหาโปรเจกต์ระดับโลก งบลงทุน 1.2 แสนล้าน ถูกเนรมิตให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ เมืองในเมือง ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด “The Heart of Bangkok” เมืองกลางใจ ที่ใช้ใจสร้าง เผยโฉมแล้วอย่างเป็นทางการด้วยปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “Let Our Hearts Beat as One” เนรมิตค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์พร้อมบันทึกทุกช่วงเวลาสุดประทับใจด้วยจังหวะหัวใจใหม่ของกรุงเทพฯ ที่สะกดให้โลกทั้งใบหันมาจับตามองประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการแสดงสุดตระการตาจากทัพนักแสดง ศิลปินไทยและต่างประเทศและทีมงานกว่า 500 คน พร้อมมีแขกผู้มีเกียรติ บุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชน พันธมิตรและนักธุรกิจชั้นนำจากทุกแวดวง ตลอดจนเหล่าซูเปอร์สตาร์ เซเลบริตี้ นับพันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยหลังจากนี้จะยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลองและโปรโมชันสุดพิเศษต่อเนื่องถึงสิ้นปีรวมงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท

เปิดม่านสู่มหานครแห่งโลกยุคใหม่ จากวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่

เฉิดฉายบนพรมแดงไปกับเหล่าซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย

โชว์ระดับโลกเหนือจินตนาการจาก Auditoire (ออดิทัวร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวถึงความภาคภูมิใจของการเปิดตัวโครงการ วัน แบงค็อก อย่างเป็นทางการ ว่า “วัน แบงค็อก คือโครงการอันเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของเรา เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่เกิดจากการสานต่อปณิธานอันยิ่งใหญ่ของคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มุ่งมั่นนำพลังความรู้ความสามารถ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เรามีมาพัฒนาถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นถนนสายที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพฯ มายาวนาน ด้วยการพัฒนา วัน แบงค็อก ให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลก ศูนย์กลางแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ จุดประกายความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงเทพมหานครในยุคใหม่ นี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และยกระดับสู่การเป็นมหานครระดับโลกอย่างแท้จริง”พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นวันนี้ตอนเย็น (25 ต.ค.) ณ One Bangkok Forum ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยบทเพลงบรรเลงจากวง Thailand Philharmonic Orchestra โดยคณะนักร้องประสานเสียงและนักดนตรีรวมกว่า 80 ชีวิต ร่วมถ่ายทอดบทเพลง “The Heart of Bangkok” ที่ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษโดย อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ และวิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล โดยมีสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้กำกับการแสดง ผสานจังหวะกลองอันทรงพลัง พร้อมภาพแอนิเมชั่นสะท้อนให้เห็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพฯ ทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตอันทรงคุณค่าวิวัฒนาการสู่มหานครสมัยใหม่ สู่การเกิดขึ้นของ วัน แบงค็อก ที่กำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกบรรยากาศงานเริ่มต้นด้วยเหล่าซูเปอร์สตาร์ นักแสดง และเซเลบริตี้ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย พร้อมใจกันปรากฏตัวเฉิดฉายบนพรมแดงร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดของ วัน แบงค็อก ไม่ว่าจะเป็น ไบร์ท-วชิรวิชญ์, ซันนี่ เกวลิน, พีพี-กฤษฏ์, แอน ทองประสม, แอฟ-ทักษอร, นนกุล-ชานน, ดิว-จิรวรรตน์, ซี-พฤกษ์, นุนิว-ชวรินทร์, บลู-พงศ์ทิวัตถ์, เจมส์-จิรายุ, เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ รวมถึง ตูน-อาทิวราห์, เฟย-ภัทร, นิกกี้-ณฉัตร และ ลีซอ-ธีรเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนอย่างล้นหลามเริ่มต้นด้วยการแสดงพิเศษที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานเปิดตัว วัน แบงค็อก โดยเฉพาะ จาก Auditoire (ออดิทัวร์) หนึ่งในทีมผู้สร้างสรรค์โชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงปารีส 2024 โดยจัดแสดงที่ วัน แบงค็อก พาร์ค ใจกลางของโครงการฯ บนเวทีขนาดใหญ่ 2 เวทีซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยด้วยระยะความยาวรวมกว่า 50 เมตร เชิญชวนให้ผู้ชมร่วมสัมผัสกับเอกลักษณ์ของ วัน แบงค็อก จากนักแสดงและทีมงานชาวไทยและต่างประเทศรวมกว่า 500 ชีวิต สะกดทุกสายตากับการแสดงอันน่าประทับใจ เริ่มต้นด้วย พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของเมืองไทยโชว์ลีลาร้องเพลง Birds of A Feather ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสไตล์โมเดิร์น ต่อด้วยนักแสดงและนักร้องระดับโลก ลอเรน ออลเรด (Loren Allred) ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงอย่าง “Never Enough” from “The Greatest Showman” ที่มาโชว์พลังเสียงสะกดผู้ชมด้วยบทเพลง “Somewhere Over The Rainbow” และร่วมแสดงในเพลง “You Are The Reason” ของ คาลัม สกอตต์ (Calum Scott) ศิลปินชาวอังกฤษที่โด่งดังระดับโลกจากเวทีประกวด Britain's Got Talent“ผมตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของ วัน แบงค็อก โครงการอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวอย่างโดดเด่น ที่ไม่ใช่แค่สำหรับเมืองนี้ แต่สำหรับโลกใบนี้ด้วย” คาลัม สกอตต์ กล่าว“เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่หัวใจของกรุงเทพฯ เต้นเป็นจังหวะเดียวกับโลก และเชื่อมพวกเราทุกคนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ผมขอแสดงความยินดีกับการสร้างอนาคตของเมืองนี้ และขอบคุณที่ให้ผมได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาอันน่าเหลือเชื่อนี้กับทุกคนที่นี่”ลอเรน ออลเรด กล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองของ วัน แบงค็อก ที่ผสานนวัตกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงานผู้มีวิสัยทัศน์ที่ทำให้ฝันนี้เป็นจริงได้ในวันนี้ พวกคุณกำลังสร้างอนาคตของกรุงเทพฯ ด้วยหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน และฉันดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันน่าจดจำนี้”โดยการแสดงพิเศษจาก Auditoire (ออดิทัวร์) แบ่งออกเป็นสี่องก์ ซึ่งแต่ละองก์ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอันยาวนานของประเทศไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสะท้อนถึงอนาคตองก์ 1 The Blessing of Golden Landเริ่มต้นการแสดงด้วยการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของ วัน แบงค็อก ที่อยู่ใจกลางแผ่นดินทองที่ผสานประเพณีดั้งเดิม กับความทันสมัยอย่างลงตัวได้รับแรงบันดาลใจจากความงามของ 'ลายรดน้ำ' ประณีตศิลป์ของไทยองก์ 2 The Beauties unveiledแรงบันดาลใจจากความงามแสงแห่งรุ่งอรุณ และความสดใสของยามบ่ายใน วัน แบงค็อก กับการนำเสนอความงามแห่งท่วงทำนองของการแสดงระดับโลก ผสานกับสถาปัตยกรรมของ วัน แบงค็อก อย่างลงตัวองก์ 3 Twilight Symphonyต่อเนื่องด้วยแรงบันดาลใจของยามสนธยาใน วัน แบงค็อก กับดนตรี และความบันเทิงไทยสมัยใหม่ ที่มาบรรจบกับความเป็นสากล ผ่านการตีความประเพณีไทยในมุมมองใหม่ ด้วยสไตล์ที่ทันสมัย นำเสนออนาคตของความเป็นไทยในเวทีโลกองก์ 4 Grand Finaleปิดท้ายด้วยแรงบันดาลใจแห่งค่ำคืนใน วัน แบงค็อก ภายใต้ท้องฟ้าพร่างพรายด้วยแสงดาวกับการผสานความยิ่งใหญ่ และท่วงทำนองแห่งอารมณ์พร้อมดื่มด่ำกับการแสดงโดยนักแสดงและทีมงานกว่า 500 ชีวิตพร้อมด้วยเทคนิคพิเศษสุดตระการตา สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในงานเริ่มแล้ววันนี้! กับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้จังหวะของหัวใจเต้นแรงกว่าเดิม พบกับ One Bangkok Retail ที่ Parade และ The Storeysปลดล็อคประสบการณ์ชอปปิง ไดนิ่ง และไลฟ์สไตล์ ที่เหนือระดับกับแคมเปญ “Shop to the Beats of Bangkok” กับโปรโมชันเปิดตัวสุดเร้าใจ ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะมาสร้างสีสันและจังหวะชีวิตที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ แพ็กเกจห้องพัก Soneva Jani, Maldives, แพ็กเกจทัวร์ล่องเรือยอร์ชจาก Azimut และรางวัลอื่น ๆ อาทิ บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมชั้นนำ บัตรกำนัลร้านอาหาร และสินค้าแบรนด์ดัง รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท รวมถึงโปรโมชันบัตรเครดิตและข้อเสนอพิเศษจากร้านค้าต่างๆ รวมถึง สิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายจาก One Bangkok Membership Program วันที่จังหวะแห่งความสุขมีได้ไม่จำกัด เฉพาะสมาชิก วัน แบงค็อก เพียงดาวน์โหลดแอป One Bangkok Retail บนมือ เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารโปรโมชันและอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ วัน แบงค็อก ในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูสู่ประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ เพราะ วัน แบงค็อก พร้อมจะเติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิตอย่างไม่สิ้นสุด ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่รวบรวมประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มอบคุณภาพชีวิตที่ดีครบจบไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการชอปปิงเหนือระดับ กับ One Bangkok Retail ที่ Parade และ The Storeys ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับและนำเสนอ Retail Loop รวบรวมร้านค้าชั้นนำทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า 750 ร้าน และ Food Loop ที่มีร้านอาหารชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 250 ร้าน ซึ่งจะทยอยมาเปิดให้บริการ อาคารสำนักงานต่าง ๆ ที่นำเสนอมาตรฐานใหม่ของการทำงานแห่งโลกอนาคต ตลอดจน Art Loop เส้นทางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ครอบคลุมทั่วทั้งโครงการ รวมถึง The Wireless House One Bangkok ที่รอเผยโฉมให้ได้เห็นเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ในส่วนของโรงแรม เตรียมพบกับ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ที่พร้อมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2567 และโรงแรมแอนดาซ วัน แบงค็อก โรงแรมแบรนด์แอนดาซแห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568 รวมถึง เฟรเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2569.