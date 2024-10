MontAzure เตรียมเผยโฉม ‘เอ็มแกลเลอรี เรสซิเดนซ์’ แห่งแรกของเมืองไทย ในอาณาจักร “มอนท์เอซัวร์”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าจับตามองในวงการอสังหาริมทรัพย์ เมื่อ MGallery Residences MontAzure (เอ็มแกลเลอรี เรสซิเดนซ์ มอนท์เอซัวร์) คอนโดมิเนียมสุดหรูริมทะเลสาบพร้อมกรรมสิทธิ์ถือครองอย่างสมบูรณ์ (Freehold) ตั้งอยู่บนทำเลไพรม์โลเกชันในอาณาจักร MontAzure (มอนท์เอซัวร์) ได้จัดพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคารไปเป็นที่เรียบร้อย พร้อมประกาศเร่งเดินหน้าต่อเพื่อให้โปรเจกต์ระดับเวิลด์คลาสแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่วางไว้ โดย MGallery Residences MontAzure ถือเป็น ‘เอ็มแกลเลอรี เรสซิเดนซ์’ แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการบริหารโดยกลุ่มโรงแรมชื่อดังระดับโลกอย่าง ‘แอคคอร์’

นิยามใหม่ของลักชัวรีไลฟ์สไตล์ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ





ด้วยทำเลที่ตั้งสุดไพรม์ภายใน “” อาณาจักรมิกซ์ยูสระดับซูเปอร์ไฮเอนด์ใจกลางหาดกมลา จ.ภูเก็ต โครงการ MGallery Residences MontAzure สามารถกวาดยอดขายไปแล้วกว่า 65% เป็นที่เรียบร้อย และได้ประกาศพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาสแรกปี 2568 นี้ นับเป็นโอกาสทองสำหรับทั้งนักลงทุนและผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนสุดพิเศษใกล้ชายหาดแสนงดงามที่เพียบพร้อมด้วยบริการระดับโลก มุ่งตอบโจทย์ลักชัวรีไลฟ์สไตล์ในทุกมิติกรรมการบริหาร มอนท์เอซัวร์ เผยว่า "พิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคารในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการคุณภาพเหนือระดับตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยจุดเด่นรอบด้านของ MGallery Residences MontAzure ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ภายในโครงการ MontAzure โครงการมิกซ์ยูสระดับซูเปอร์ไฮเอนด์บนชายหาดกมลาอันแสนงดงามในภูเก็ตที่ปัจจุบันรายล้อมไปด้วยลักชัวรีคอมมูนิตี พร้อมมุ่งสู่การเป็น“The Ultimate Beach Front Community in Thailand and Asia” บนพื้นที่ 454 ไร่ ที่นับว่าแป็นทำเลหายาก นี่คือหนึ่งในทำเลทองบนชายฝั่งทะเลที่งดงามที่สุดในโลก ซึ่งนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างใฝ่ฝันถึง อีกทั้งยังมีจุดแข็งในด้านการดูแลและบริการระดับโลกจากเครือ Accor ซึ่งเป็นเชนโรงแรมชั้นนำ เราเชื่อมั่นว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% โครงการ MGallery Residences MontAzure แห่งนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราระดับโลกที่นักลงทุนทุกคนต้องการครอบครองอย่างแน่นอน"เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โครงการ MGallery Residences MontAzure จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย ด้วยความโดดเด่นในฐานะโครงการ Branded Residences ภายใต้แบรนด์ MGallery แห่งแรกของไทย ซึ่งขึ้นชื่อด้านการยกระดับการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ โดดเด่นด้วยทำเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของจากเชิงเขาสู่ชายหาดกมลา มีทั้งทะเลสาบและสวนภูมิทัศน์ที่คงไว้ตามธรรมชาติ และสามารถเดินเชื่อมสู่ชายหาดได้ทันที การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามทันสมัย พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ทัศนียภาพงดงามที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสที่ครบครันในทุกมิติภายในโครงการสำหรับ MGallery Residences MontAzure เป็นโครงการที่พักอาศัยในบรรยากาศบูติกรีสอร์ตร่มรื่น ที่ได้รับการออกแบบที่สวยงาม โดยผสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว แต่ละยูนิตจึงเปี่ยมด้วยมนต์สเน่ห์และความงดงามที่แตกต่าง ช่วยเพิ่มสุนทรีภาพของการใช้ชีวิตที่หรูหราและมีความเป็นส่วนตัวสูง โครงการนำเสนอห้องชุดแบบสตูดิโอและห้องชุด 1 ห้องนอน รวม 227 ยูนิต นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถเลือกรวมยูนิตเป็นห้องขนาด 2 และ 3 ห้องนอนได้ โดยอาคารของโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 454 ไร่ (178 เอเคอร์ หรือ 72 เฮกตาร์) ของอาณาจักรมิกซ์ยูส “มอนท์เอซัวร์” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หน้าหาดกว่า 250 เมตร ไล่ระดับไปจนถึงยอดเขากมลานอกจากนี้ เจ้าของห้องชุดจะได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมายจากโปรแกรม Accor Live Limitless (ALL) ระดับ Diamond ซึ่งเป็น Loyalty Program ระดับสูงสุดของ Accor เพื่อรับการดูแลในแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดจากโรงแรมในเครือ AccorHotels นอกจากนี้ ในฐานะเจ้าของ Branded Residences ภายใต้การบริหารโดยแอคคอร์ ลูกบ้านจะได้เข้าร่วม Accor One Residence Club ที่มอบสถานะลูกค้าระดับ VVIP ของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ Accor ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริการวีไอพีสำหรับการจองห้องพัก การอัปเกรดห้องพักอัตโนมัติในโรงแรมกว่า 5,500 แห่ง และส่วนลดสุดพิเศษมากมาย ลูกค้า MGallery Residences MontAzure ยังจะได้รับ MontAzure Membership Card ที่มอบส่วนลดพิเศษสำหรับที่พัก ร้านอาหาร และบริการต่างๆ ภายในโครงการมอนท์เอซัวร์อีกด้วยในเร็วๆ นี้ เตรียมพบกับงานพรีวิวโครงการสุดยิ่งใหญ่ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสการตกแต่งภายในอย่างพิถีพิถัน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับลักชัวรี และบรรยากาศสุดพิเศษของ MGallery Residences MontAzureMGallery Residences MontAzure มอบประสบการณ์ใช้ชีวิตเหนือระดับในราคาเริ่มต้น 9.8 ล้านบาท นำเสนอทั้งกรรมสิทธิ์ถือครองอย่างสมบูรณ์และโปรแกรมเช่าซื้อ