PROUD คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลกยกระดับการพัฒนาอสังหาฯ ไทย

PROUD สร้างมาตรฐานใหม่สู่วงการอสังหาฯ ไทย โดยโครงการคอนโดฯ แบรนด์ระดับโลก InterContinental Residences Hua Hin ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) คว้ามาตรฐาน Fitwel ถือเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่แห่งแรกของไทย และเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ InterContinental แห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐาน Fitwel Built Certification พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารทุกโครงการเพื่อการดูแลผู้อยู่อาศัยในระยะยาวโดยเฉพาะด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางของ Fitwel ปัจจุบันโครงการเวหา หัวหิน (VEHHA Hua Hin) และรมย์ คอนแวนต์ (ROMM Convent) อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดได้รับการรับรองไตรมาส 1/2568 ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของพราว เรียล เอสเตท สู่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยแนวหน้าของไทยที่ให้ความสำคัญกับชีวิตดีที่ยั่งยืน (ALL IS WELL) อย่างแท้จริง

กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า พราว เรียล เอสเตท มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยการนำมาตรฐานอาคาร Fitwel มารับรองโครงการคอนโดมิเนียมของพราวทุกโครงการ เพื่อส่งมอบการดูแลในระยะยาว และประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ไม่เพียงคุณภาพของการก่อสร้าง และงานออกแบบอันงดงาม แต่ยังมีการบริการ กิจกรรม และการดูแลผู้อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและรูปแบบการอยู่อาศัยที่ดี โดยมาตรฐานอาคาร Fitwel เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (The General Services Administration, GSA)ปัจจุบัน โครงการ InterContinental Residences Hua Hin ได้รับการรับรอง Fitwel Built Certification ในประเภท Multifamily Residential เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการเข้าอยู่อาศัยจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ InterContinental แห่งแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้ (อ้างอิงข้อมูลจาก Fitwel Directory: https://www.fitwel.org/project-directory) โดยโครงการคอนโดมิเนียมเวหา หัวหิน (VEHHA Hua Hin) และรมย์ คอนแวนต์ (ROMM Convent) อยู่ในระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะได้การใบรับรองในไตรมาส 1/2568ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร Center for Active Design (CfAD) และ Active Design Advisors, Inc. (Adai) ผู้ดำเนินการของ Fitwel กล่าวเสริมว่า “การที่พราว เรียล เอสเตท ได้นำมาตรฐาน Fitwel มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอสังหาฯ ในประเทศไทยในด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ทั้งยังส่งเสริมความยั่งยืนและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันกับชุมชนอีกด้วย และเราขอสนับสนุนความมุ่งมั่นนี้พร้อมนำ Fitwel เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบการออกแบบที่ดีต่อสุขภาพสู่การพัฒนาอีกมากมายต่อไปในอนาคต”ความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก Fitwel ถือเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญให้โครงการ แม้ว่าการก่อสร้างจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทยังได้ยกระดับการดำเนินงานและปรับเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ในโครงการให้ได้มาตรฐาน พร้อมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ผ่านการรับรอง Fitwel Ambassador ในหน่วยงานออกแบบและบริหารอาคารอีกด้วย เพื่อดูแลการออกแบบและการอยู่อาศัยในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่ขายแล้วจบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำมาตรฐานในการบริการและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติม ด้วยการอบรมพนักงานผู้ให้บริการในโครงการมีความสามารถในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน โดยการประสานงานกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะในโครงการอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่การรับรองมาตรฐาน Fitwel ให้อาคารคอนโดมิเนียมของพราว เรียล เอสเตท เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการผ่านแนวคิดเพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน (ALL IS WELL) เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัย เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอีกหลายหลายมิติในอนาคต ในฐานะผู้นำองค์กร ได้เข้าร่วม Global Wellness Institute Ambassador เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและไลฟ์สไตล์ต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการที่อยู่อาศัยที่เราพัฒนาขึ้น แต่ยังคงสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยให้อยู่กับพราวต่อไปในระยะยาวได้อย่างดีอีกด้วยจากนี้ไปทุกโครงการที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดย พราว เรียล เอสเตท ภายใต้แนวคิดชีวิตดีที่ยั่งยืน (ALL IS WELL) จะทำหน้าที่ส่งต่อคุณค่าของที่อยู่อาศัยที่มากกว่าบ้านทั่วไป แต่ยังคงทำหน้าที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยทุกชีวิตอีกด้วย