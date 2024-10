ออมสินเปิดตัวกระปุกออมสิน Thailand Soft Power วาระวันออมแห่งชาติ ปี 67

มุ่งส่งเสริมการออม เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่มั่นคงให้คนไทยมาแล้วกว่า 111 ปี ในวาระวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ธนาคารจึงจัดทำกระปุกออมสินภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand Soft Power ตามนโยบายซอฟเพาเวอร์ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายผลักดันทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย โดยนำซอฟต์เพาเวอร์สำคัญของไทยในมิติต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนกระปุก เช่น วัฒนธรรม ประเพณี เมนูอาหารยอดนิยม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมถึงรูปกระปุกออมสิน สัญลักษณ์การออมที่กระตุ้นให้ประชาชนรักการออมมาอย่างยาวนาน ร่วมพัฒนาและออกแบบลายกับศิลปินจากโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) กิจการเพื่อสังคม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อสังคมผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมและทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจออมเงินพร้อมรับกระปุกออมสิน Thailand Soft Power เป็นที่ระลึก สามารถลงทะเบียนจองสิทธิใน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th, LINE Official : GSB Society และแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 27-30 ตุลาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน ของมีจำนวนจำกัด) และทำการฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป เพื่อรับกระปุกออมสินตามสาขาที่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2567