“แสนสิริ” ชี้อสังหาฯ ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นหัวใจ ศก. ระบุปี 68 กำลังซื้อต่างประเทศยังสำคัญ

นายกสมาคมอาคารชุดไทย “ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต”

ออกปากในระหว่างการเป็นวิทยากรรับเชิญ ในงานเสวนากรุงเทพจตุรทิศประจำปี 2567 ที่จัดโดยเว็บไซต์ prop2morrow“ ว่า 30 กว่าปีที่ผมคลุกคลีอยู่ในวงการอสังหาฯ ปีนี้ (2567) เป็นปีที่ตลาดอสังหาฯ แย่ที่สุด ในไตรมาสแรกที่อยู่อาศัยทุกตลาด ทุกเซกเมนต์หดตัวกันหมด

เริ่มตั้งแต่สหรัฐฯ ออกมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% อังกฤษได้มีการลดดอกเบี้ยลง 0.25% ล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศลดดอกเบี้ยลง 0.25% ขณะที่จีนออก 3 มาตรการใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย ลดดอกเบี้ยลง 0.20% และลดดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน 0.50% และให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปซื้อหรืออุ้มโครงการอสังหาฯ ที่อยู่ในภาวะ Oversupply โดยอาจจะมีการซื้อโครงการมาในราคา Discount และปล่อยเช่าให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ไม่ให้สินทรัพย์หรือหนี้สินต่างๆ เป็น NPL เมื่อติดตามมาตรการต่างๆ ของประเทศต่างๆ แล้ว ย้อนกลับมาดูเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร





อย่างไรก็ตามจากประเด็นดังกล่าวระบุว่าโดยปีหน้านี้ “แสนสิริ” ยังคงงเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเพื่อเสริมสินค้าเข้าพอร์ตที่ลดลง หลังมีการปิดการขายโครงการเดิมไปหลายโครงการในปีนี้ โดยแสนสิริยังคงโฟกัสที่การรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ เช่น รักษาระดับยอดขายปีละ 40,000-50,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการเปิดตัวโครงการให้มากขึ้น โดยเฉพาะแนวราบ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการแนวราบที่ 60-70% และลงทุนโครงการแนวสูง 30-40%โดยจะเน้นการรุก Strategic Location หัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีโรดแมปการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน และได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน highlight คือ ภูเก็ต กับ THE SOCIETY’ SANSIRI’S FIRST SOCIAL SPACE IN PHUKET*** ดอกเบี้ยกุญแจสำคัญสู่การฟื้นตัวกล่าวว่า แม้ว่าดีมานด์ในตลาดอสังหาฯ ช่วงปลายปีจะดีดตัวกลับมา แต่อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง สวนทางกับกำลังซื้อ การแก้ปัญหาแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไทยต้องนำมาเป็นบทเรียน เพราะท่ามกลางความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน รัฐบาลแต่ละประเทศพยายามกระตุ้นและพยุงเศรษฐกิจของตัวเอง ตัวอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และ เกาหลีใต้ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางด้านนโยบายอย่างชัดเจน**ลดดอกเบี้ย 0.25% คลายกดดันผู้ซื้อ-อสังหาฯล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ และผู้บริโภคที่กำลังจะซื้อบ้านในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนั้นมองว่า เป็นการช่วยลดแรงกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งช่วยให้ฝั่งผู้ประกอบการอสังหาฯ ลดความกดดันลง ขณะเดียวกัน ลดแรงกดดันให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยไปด้วย อย่างไรก็ตาม การลดแรงกดดันจากการปรับลดดอกเบี้ยนั้นอาจช่วยผู้บริโภคที่ต้องผ่อนค่างวดบ้านได้ไม่มากนักเนื่องจากการลดดอกเบี้ย 0.25% ไม่ได้มีผลกับการลดค่างวดได้มากนัก โดยสามารถช่วยลดดอกเบี้ยค่างวดบ้านได้ล้านละ 2,500 บาท“ปัญหาที่สำคัญ คือ แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงแต่แบงก์ยังคงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยอยู่ซึ่งจะทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้ลดลงหรือยังคงอยู่ในระดับเดิม เนื่องจากแบงกฺยังคงกังวลเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในครั้งนี้จึงช่วยในเรื่องของคลายความกดดันเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของโอกาสหรืออัตราการอนุมัติสินเชื่อให้เพิ่มขึ้นมากนัก” นายสุรเชษฐ กล่าวกล่าวว่าในขณะคนที่มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ เงินไม่พอใช้ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา ต้องการให้ลดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่าย ซึ่งสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ ความต้องการโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถปรับตัวได้ยังทำผลประกอบการได้ดี เนื่องจากมีสายป่านที่ยาวกว่า หันไปพัฒนาสินค้าที่ราคาสูงขึ้น เจาะตลาดที่มีกำลังซื้ออยู่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้ถ้าปล่อยต่อไปอาจจะไม่ส่งผลดีต่อภาพรวมเท่าไหร่ เนื่องจากอสังหาฯ เป็นหนึ่ง Sector ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำคัญแค่ไหนขอให้ไปดูว่าทำไมประเทศจีน ประเทศที่เศรษฐกิจในช่วงหลังมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจึงให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้“วันนี้เรามีบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติจะต้องมีมากขึ้น การปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้คงไม่ไปบอกว่าอยากให้ปรับอะไร แต่การเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติเป็นสิ่งที่ต้องมาดูกันเข้มข้นขึ้น เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาและไม่เสียโอกาส ในเมื่อจะมีการลงทุนอีกมากเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องอย่าลืมว่ากลไกสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องภาษี ประเทศเรามีคนเรียกร้องสิทธิกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องภาษีกันมากมาย แต่เมื่อดูตัวเลขจริงๆ แล้ว ประชากรไทยมีประมาณ 70 ล้านคน อยู่ในวัยทำงาน 40 ล้านคน ยื่นจ่ายภาษี 10 ล้านคน แต่จ่ายภาษีจริงๆ แค่ 4 ล้านคน ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ เราคงเป็นประเทศที่ฐานพีระมิดกว้างอยู่ดี จะเป็นโอกาสที่ดี ถ้าเรามีต่างชาติมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และเราจัดเก็บภาษีจากเขาได้มากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งถือว่าระหว่างที่ Demand ในประเทศยังไม่ฟื้น Demand ชาวต่างชาติตรงนี้จะช่วยขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตต่อได้”กล่าวกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดอสังหาฯ ไทยในปัจจุบันว่า นอกจากปัญหาหนี้ครัวเรือน การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ และกำลังซื้อของลูกค้าที่หดตัวที่ยังมีผลในแง่ลบแล้วทิศทางของดอกเบี้ย และการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น คือปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตามแต่ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าจาก 37 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก และการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญดังนั้น จากการประมาณการของธนาคารโลกล่าสุด GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ 2.4% ซึ่ง GDP คือค่าเฉลี่ยของการเติบโตของประเทศ มีองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ที่จะขอกล่าวถึงวันนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 Sector คือ การส่งออก การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ นับเป็น 65% 20% และ 5% ของ GDP ตามลำดับ เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมการส่งออกของไทยดีขึ้น แต่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นไม่ได้มากเนื่องจากเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นไปมาก จากจุดที่อ่อนสุดในปีนี้ที่ประมาณ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไปอยู่ที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแทรกแซงค่าเงินทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์“แต่ถือว่าเงินบาทก็ยังแข็งค่าอยู่ เมื่อเทียบกับต้นปีที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ผู้ส่งออกไม่ได้รับผลบวกจากยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร และส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศด้วยเช่นกัน ในแง่ภาคท่องเที่ยว ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น แต่การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้เกิดการชะลอในการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ดี ถ้าไม่นับเรื่องของค่าเงินแล้วสถานการณ์ของการส่งออกและการท่องเที่ยวถือว่ากระเตื้องขึ้น แต่น่าเสียดายที่น่าจะปรับตัวได้ดีกว่านี้ถ้าค่าเงินบาทเราอยู่ในระดับที่เหมาะสม”กล่าวกล่าวว่าอีกหนึ่ง“ก่อนจะไปพูดถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ในโค้งสุดท้ายของปี คงต้องพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้ก่อน ปัจจัยบวกที่เห็นตอนนี้จะมีเรื่องของเงิน 10,000 บาท ที่ช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องในระยะสั้นของผู้มีรายได้น้อย ตลาดหุ้นที่กระเตื้องขึ้นอันเนื่องมากจาการกลับมาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ถือเป็น 50% ของมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยสาเหตุหลักน่าจะมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล และยังมีข่าวดีทยอยออกมาในเรื่องของการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างชาติ ส่วนใหญ่จะส่งผลดีในแง่บวกกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 35% ของ GDP ผู้ได้ประโยชน์ในข่าวดีตรงนี้น่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักลงทุนในตลาดหุ้น พนักงานในโรงงานต่างๆ โดยจะช่วยขับเคลื่อนให้ GDP เติบโตได้ในอนาคต”ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ที่มีเศรษฐกิจที่เจริญกว่าเรา พบว่าสิงคโปร์มีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 174% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การสร้างหนี้สาธารณะของสิงคโปร์สามารถทำให้ประชาชนเขากินดีอยู่ดีขึ้น แต่ถ้าเรามาดูกันที่หนี้สินครัวเรือนแล้ว อเมริกา อังกฤษ จีน และสิงคโปร์มีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 72%, 80%, 63% และ 46% ตามลำดับ ขณะที่ของไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 92% นั่นอาจจะหมายความว่าถ้ารัฐบาลมีการก่อหนี้มาช่วยเหลือเศรษฐกิจมากประชาชนอาจจะเป็นหนี้น้อยลงก็เป็นไปได้