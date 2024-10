WAVE BCG ร่วมเวทีสัมมนาเชื่อมผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางธุรกิจยุคดิจิทัล

เวฟ บีซีจี ร่วมงานสัมมนาใหญ่ "Bitkub Summit 2024" เป็นเวทีสำคัญที่จะเชื่อมโยงนักธุรกิจระดับโลกกับผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในยุคดิจิทัล สู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืนนายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวฟ เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งานสัมมนา Bitkub Summit 2024 ภายใต้ธีม “Gateway to the Future: เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุน สู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย WAVE BCG ในฐานะผู้ให้บริการ Climate Solution แบบครบวงจรนำไปสู่ความยั่งยืนได้รับเกียรติให้เป็น Special Partnership และเป็นที่ปรึกษาในการจัดงานรูปแบบ Carbon Neutral Event หรืองานอีเวนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งเวฟได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ Bitkub ตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร และจนถึงการใช้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ Bitkub ได้เป็น Green Exchange รายแรกๆ ของประเทศไทย“ผมได้ขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับ ดร.วิชิต โสภิตานนท์ Country Chief Executive จากบูโร เวอริทัส ในหัวข้อ “Bridging Global Climate Goals and Thailand’s Renewable Energy Landscape” เราพูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและไทย รวมถึงแผนการปรับตัวของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องไปกับ Global Commitment และได้มีการยกตัวอย่างบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท เวฟ บีซีจี ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Roadmap) ซึ่งปัจจุบันบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมาตรฐานสากลตาม ISO 14064-1: 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายถิรพงศ์ กล่าวนอกจากนี้ ภายในงาน Wave BCG ยังได้ไปร่วมออกบูทให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืนแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร ตลอดจนการวางกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจก และเน้นถึงเรื่อง REC (Renewable Energy Certificate) หรือใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นคาร์บอน เครดิตประเภทหนึ่งเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)