Japan Expo : 10 ปีแห่งความสำเร็จและก้าวต่อไปในอนาคต

นางสาวยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออแกไนซ์ที่ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปีกล่าวว่า “จากการจัดงาน JAPAN EXPO THAILAND ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมาได้การตอบรับทั้งจากชาวไทย และชาวญี่ปุ่น รวมถึงนานาประเทศได้เป็นอย่างดีมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยปีล่าสุด 2567 มีคนเข้าร่วมงานหมุนเวียนทั้งสิ้นกว่า 700,000 คน สามารถสร้างมูลค่าการหมุนเวียนกว่า 1 พันล้านบาท สำหรับงาน JAPAN EXPO THAILAND 2568 ที่จะถึงนี้ครบรอบ 1 ทศวรรษ จี-ยู ครีเอทีฟ ซึ่งบริษัทพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง"เราจัด Japan Expo ขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้า วัฒนธรรม และความบันเทิงจากประเทศญี่ปุ่นสู่ผู้บริโภคชาวไทย ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา Japan Expo ประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานได้กว่า 700,000 คนในเวลาเพียง 3 วัน โดยเราได้ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เนรมิตทุกพื้นที่ภายในงานให้ครบทุกมิติ ทั้งในด้านความร่วมมือทางธุรกิจ, การลงทุน, อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งการท่องเที่ยว, การศึกษา, วัฒนธรรม, แฟชั่น อาหาร และความบันเทิง สร้าง SOFT POWER อย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนกับได้อยู่ที่ญี่ปุ่นจริง ๆ " นางสาวยุพเรศ กล่าวทั้งนี้จากการที่ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และน่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคตอันดี สำหรับประเทศไทย เราพร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการตลาดให้เติบโต และเป็นที่ยอมรับก้าวสู่ทศวรรษหน้า กับการจัดงาน JAPAN EXPO THAILAND 2568 ช่วยยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รองรับการเติบโต เพื่อเปิดประตูสู่อนาคต ไทย-ญี่ปุ่น อย่างแท้จริง เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์มุ่งหวังให้งานนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นกว่า 2,000 คน อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ อาทิ จีน, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และชาวยุโรปบินตรงเพื่อเข้าร่วมงาน สร้างมูลค่าการจับจ่ายในประเทศไทยได้กว่า 500 ล้านบาทขณะที่งาน JAPAN EXPO THAILAND ซึ่งจัดขึ้นในทุกปีได้ดึงดูดผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นให้บินมาร่วมงานเพื่อจัดแสดงสินค้า, สำรวจและวิจัยตลาด และมีการจัด Business Matching (B2B) ภายในงานเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม Fan Club Tour เพื่อติดตามศิลปิน ทำให้เกิด First Visit เดินทางมายังประเทศไทย ตลอดจนมีการโปรโมทกิจกรรม การร่วมงานผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ Social Media จากผู้มีอิทธิพลทางสื่อทุกแขนง, ศิลปินชาวญี่ปุ่น, ศิลปินชาวไทย รวมถึงผู้เข้าร่วมงานที่มากันเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นการโปรโมทการรับรู้ไปยังทั่วโลกอีกด้วย” นางยุพเรศ กล่าวถึงภาพรวมของความสำเร็จที่ผ่านมานอกจากนั้น บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ยังได้ต่อยอดธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวอาณาจักรแห่งใหม่ ณ "ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ" จากวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาธุรกิจทั้ง B2B และ B2C ที่จะเป็นศูนย์กลางรวมสินค้านำเข้า ตลอดจนวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม สดใหม่วันเว้นวัน ส่งตรงมาจากตลาดปลาซึกิจิ 築地市場, Tsukiji Fish Market จากประเทศญี่ปุ่น เช่น ปูทาระบะแบบเป็น ๆ (Tarabagani) ,ปลาคินเมะได ,ปลาอามะได, ปลาซันมะ ,ปลาคามาสึ ,ปลาโอ ,ปลาอุสุบาฮางิ ,หอยนางรม Hiroshima ,เนื้อวัวเกรดพรีเมี่ยม, ผัก-ผลไม้สด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของดีแต่ละจังหวัดมารวมไว้ที่นี่ ซึ่งจะเปิดบริการทุกวันยันเที่ยงคืน เอาใจสายกินดึก“ในอนาคต เราคาดหวังว่าตลาดปลาญี่ปุ่นทองหล่อ จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท สำหรับคนไทย, คนญี่ปุ่นและคนต่างชาติที่ชื่นชอบอาหาร และสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นต้องมาเช็คอิน ใช้บริการเป็นประจำ ในปี 2568 เรามุ่งมั่นที่จะให้ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อนี้เป็นแหล่งรวมของดีมีคุณภาพอย่างแท้จริง จะมีทั้งโซนจำหน่ายสินค้า, โซนปรุงอาหารโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ สามารถเลือกวัตถุดิบสดๆ, มีโซนนั่งทาน, โซนการเรียนรู้ (Learning Experience), โซนบริการต่างๆ ฯลฯ และเราทำให้เป็น Omni Channel Market ที่ลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อได้ที่หน้าร้าน หรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ บริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน เราตื่นเต้นและยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่จะมาสัมผัสประการณ์ใหม่ๆร่วมกันที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อแห่งนี้นะคะ” นางสาวยุพเรศ กล่าวขณะที่ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผลักดันความสำเร็จดังกล่าวJapan Expo ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สินค้าหรือวัฒนธรรมบางประเภท แต่ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยทุกกลุ่ม ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น 19 โซน ครอบคลุมตั้งแต่ Entertainment อาหาร แฟชั่น ดีไซน์ ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจในงาน การจัดมหกรรมแข่งขันในระดับโลกได้แก่1.World Sushi Cup: การแข่งขันทำซูชิระดับโลก จัดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่น ทดลองทำตลาดในประเทศไทยก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นจากการเปิดบูธในงาน Japan Expo ซึ่งทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้าน ประสบความสำเร็จในประเทศไทยจากการทดลองตลาดดังกล่าว2.Thailand Startup League : เวที Thailand Startup League การแข่งขันเพื่อเฟ้นหา Startup ที่มีศักยภาพ ผู้ชนะจะได้โอกาสไปแข่งขันต่อที่ญี่ปุ่น และอาจได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนทั้งไทยและญี่ปุ่น3.Cosplay: การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น4.J-Pop Cover Dance และ Cover J-Rock : การแสดง Cover เพลงและการเต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไอดอลหลายคนในปัจจุบัน5.SpoGomi World Cup : การแข่งขันเก็บขยะระดับโลก ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมJapan Expo ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรม แต่ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ผู้ประกอบการญี่ปุ่นสามารถใช้ Japan Expo เป็นสนามทดลองตลาด (test marketing) ก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ Japan Expo ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร และ Content ที่เกี่ยวข้องกับ Boys Love (BL) ตัวอย่างความสำเร็จของการเชื่อมโยงธุรกิจ ได้แก่1.กรณีศึกษา Cover J-Rock : นักร้อง Cover J-Rock ชาวไทย ได้รับโอกาสไปเป็นสมาชิกวงดนตรี "Like and Angel" ในญี่ปุ่น2.ธุรกิจอาหาร : ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านประสบความสำเร็จหลังจากเปิดตัวในงาน Japan Expo3.อสังหาริมทรัพย์ : การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นผ่าน NFT โดยบริษัท Sanga ซึ่ง ประสบความสำเร็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยของกรรมสิทธิ์บริษัทในรูปแบบ NFT ให้กับนักลงทุนชาวไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา Japan Expo มีการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเทคโนโลยี NFT มาใช้ในงาน การเพิ่มโซน Travel Zone และการจัด Business Matching สำหรับ Boys Love และ Girls Loveก้าวต่อไปในอนาคตทั้งนี้นางสาวยุพเรศ ผู้จัดงาน Japan Expo มีความฝันที่จะพัฒนางานให้ก้าวไปอีกขั้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือโดยใช้พื้นที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ทั้งอาคาร เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจญี่ปุ่นทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Soft Power ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์และยกระดับ Local Character, อาหาร สินค้าเกษตร และ Content ที่เกี่ยวข้องกับ Boys Love (BL) และ Girls Love (GL)นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริม IP and Licensing ให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งการที่ Japan Expo ถือเป็นงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยและคนญี่ปุ่น ในอนาคต Japan Expo มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นงานระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดี Japan Expo เป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น การลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง การลงทุนใน Startup หรือการลงทุนใน Soft Power ล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการและนักลงทุนควรศึกษาตลาด วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทั้งนี้งานมหกรรมงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งจะฉลองความสำเร็จเป็นปีที่ 10 ของ JAPAN EXPO THAILAND มัดรวมธุรกิจบันเทิง อาหาร และท่องเที่ยว จากทัพศิลปินไอดอลของญี่ปุ่นที่บินตรงมาประเทศไทยและศิลปินไทยหลายร้อยชีวิต กิจกรรมแน่นตลอด 3 วันเต็ม และหลากหลายสินค้า, อาหาร คุณภาพจากญี่ปุ่น รวม 19 โซนโดยจะมีขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกันนี้บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งหวังยกระดับและรองรับการเติบโตเพื่อเปิดประตูสู่อนาคต ไทย-ญี่ปุ่น